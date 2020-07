August Alsina révèle la vérité sur sa liaison avec la femme de Will Smith

Whew 😅 August Alsina reveals he dated Jada Smith and her husband, will Smith, approved it



pic.twitter.com/BTnlrkAyH1 July 1, 2020

La relation d’August Alsina et de Jada Pinkett Smith, voilà une nouvelle qui anime la toile et se retrouve au centre des discussions en ce moment. Bien que beaucoup de gens aient cru que le couple Smith forme l’un des couples les plus solides d’Hollywood, la vérité s’éclate au grand jour et en dit autrement.

August Alsina interrogé sur sa relation avec Jada Pinkett Smith

August Alsina Said He Had A Relationship With Jada Pinkett Smith https://t.co/Ap2kgL3Mr8 — WGCI (@WGCI) July 1, 2020

C’était au cours d’une interview avec Anglea Yee, co-animatrice de « The Breakfast Club » que le rappeur américain a dévoilé un grand secret que tout le monde ne s’y attendait sûrement pas. En fait, pendant qu’Angela lui a demandé de lui parler du clip de sa chanson de 2019 « Nunya (Remix) », un clip qui parle de romance et qui contient de nombreuses références à Jada Pinkett Smith, elle insistait également sur la véritable histoire entre le chanteur et la mère de Jaden et Willow.

August Alsina clarifie la situation

August Alsina a affirmé que : »Voici ce que je vais dire. Les gens peuvent avoir les idées qu’ils veulent, mais ce qui me dérange, c’est que mon personnage soit remis en question. Certaines choses que je sais ne sont pas moi ou que je sais que je n’ai pas fait ». Il a rajouté que « contrairement à ce que certains peuvent croire, je ne suis pas un fauteur de troubles, je n’aime pas le drame. Je pense aussi qu’il n’est jamais important pour les gens de savoir ce que je fais, avec qui je couche, avec qui je sors, mais dans ce cas-ci, c’est très différent. Parce qu’il y a tellement de gens qui me regardent de côté, qui me regardent de façon douteuse. Je veux dire que j’ai perdu de l’argent, des amitiés, des relations derrière tout ça. Je pense que c’est parce que les gens ne connaissent pas nécessairement la vérité. Mais je n’ai jamais rien fait de mal. J’aime ces gens. Littéralement, comme ma famille. Ce sont de belles personnes. » Pour clarifier la situation, le rappeur dans sa réponse veut faire parvenir un message à ses fans en remettant en question ce que les autres peuvent penser de lui.