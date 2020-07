Augmentation du prix du jeu PS5 à 70 $ par NBA 2K21 Kobe Bryant Edition

Deux choses inévitables se sont produites aujourd’hui grâce à NBA 2K21: Le premier est que le regretté grand Kobe Bryant ornera la couverture de l’itération de cette année dans la franchise de basket-ball professionnel avec sa propre édition limitée « Mamba Forever » qui rend hommage à Bryant et à sa « poursuite de la victoire et de l’héritage de toute une vie dans le sport de basketball. » La deuxième chose inévitable est quelque chose dont nous avons parlé récemment sur ce site Web, et c’est que NBA 2k21 est officiellement le premier jeu PS5 à obtenir une augmentation de prix de base. Lorsque le jeu sera lancé le 4 septembre, il coûtera 69,99 $ sur la Xbox Series X et la PlayStation 5, une augmentation de dix dollars par rapport à la génération actuelle. J’espère que vous êtes prêt pour une nouvelle norme potentielle de l’industrie.

Mamba Forever Zoom sur les couvertures Nous vous aimons et vous manquez Kobe # NBA2K21 pic.twitter.com/Jf1M5kUewx – NBA 2K21 (@ NBA2K) 2 juillet 2020

La version spéciale est en pré-commande maintenant sur PSN, avec The Mamba Forever Edition comprendra la collection numérique Kobe Bryant qui comprend des chaussures et des maillots MyPlayer spéciaux, une carte Sapphire Kobe MyTEAM, et plus encore. Les joueurs bénéficieront également de l’édition collector:

L’édition NBA 2K21 Mamba Forever comprend les éléments numériques suivants:

100 000 devises virtuelles

10000 points MyTEAM

10 jetons MyTEAM

60 boost de compétences MyCAREER

40 Packs promotionnels MyTEAM (10 au lancement, puis 3 par semaine)

Cartes Sapphire Damian Lillard et Zion Williamson MyTEAM

Collection de chaussures MyPLAYER

Sac à dos MyPLAYER

Collection numérique Kobe Bryant

Non seulement les versions de prochaine génération du jeu coûteront dix dollars de plus, mais elles renonceront également à tout type de livraison intelligente ou de mise à niveau gratuite entre les générations. Cependant, l’édition 99,99 $ Mamba Forever, inclut à la fois la version actuelle et la prochaine génération du jeu, ce qui fait de la mise à niveau de prochaine génération une prime de 40 $ (ou une prime de 30 $ pour avoir un accès anticipé sur cette génération avant le lancement de la prochaine génération). Laissez-le aux titres sportifs annuels pour rendre trop complexe le passage à la prochaine génération.

Est-ce un signe de choses à venir pour l’industrie, ou un cas de 2K tentant de tirer le meilleur parti d’un jeu de nouvelle génération que les joueurs pourraient déjà posséder depuis septembre? Aucun mot encore, mais généralement avec ces choses, où un éditeur va, les autres suivront certainement, au moins dans une certaine mesure. Si un prix de base de 70 $ pour de nouveaux jeux vidéo est jugé réussi, il pourrait devenir une nouvelle norme.