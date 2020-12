Augmentation des apparitions, des rencontres et des raids d’événements pour la saison de célébration de Pokémon Go

Image via Niantic

Contrairement à certaines des promotions précédentes de Niantic, la saison des célébrations durera plusieurs mois et sera le banc d’essai pour organiser des événements plus longs qui se chevauchent avec les plus petits habituels qui se déroulent toutes les quelques semaines. Pokémon Go.

La saison des célébrations n’est pas seulement liée à la mise à jour Go Beyond qui a ajouté une tonne de nouveau contenu, mais elle est également en cours pendant la saison d’hiver dans l’hémisphère nord et la saison d’été dans l’hémisphère sud. Cela signifie que du 1er décembre au 1er mars, les joueurs pourront capturer différents Pokémon en fonction de l’hémisphère dans lequel ils vivent.

À partir de maintenant, l’objectif principal de la saison des célébrations est d’augmenter les taux d’apparition spécifiques dans l’hémisphère nord et sud, tout en faisant la promotion de tout le contenu de mise à jour de Go Beyond et des divers événements sur le thème des six. Pokémon régions actuellement représentées dans le jeu.

Il est probable que Niantic changera ces apparitions tout au long des trois mois au cours desquels l’événement sera actif, mais voici toutes les apparitions et rencontres accrues pour la saison des célébrations, avec des changements spéciaux d’œufs ou de raid ajoutés au fur et à mesure qu’ils sont annoncés.

Augmente le taux d’apparition

Apparitions de l’hémisphère nord

Alolan Sandshrew (brillant disponible)

Alolan Vulpix (brillant disponible)

Jigglypuff (brillant disponible)

Lapras (brillant disponible)

Seel (brillant disponible)

Snover (brillant disponible)

Teddiursa (brillant disponible)

Trubbish

Wigglytuff

Chevreuil (forme d’hiver)

Apparitions de l’hémisphère sud

Burmy (brillant disponible)

Drifloon (brillant disponible)

Electrike (brillant disponible)

Growlithe (brillant disponible)

Kricketot (brillant disponible)

Shuckle (brillant disponible)

Darumaka

Wingull (brillant disponible)

Wooper

Chevreuil (forme d’été)