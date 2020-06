Audi signe «Special One» José Mourinho – Africadaidly

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, José Mourinho, a rejoint Audi en tant qu’ambassadeur de la marque.

L’annonce survient juste après l’annonce de la réouverture des centres Audi à travers le Royaume-Uni pour les services et en Angleterre pour les ventes (depuis le 1er juin), ainsi que la reprise du football de Premier League à partir du 17 juin.

Mourinho, l’un des plus grands managers de football de tous les temps, a pris livraison d’une Audi Q8 au Tottenham Hotspur Training Center. Audi est également le partenaire automobile officiel des Spurs.

«C’est un grand privilège de devenir ambassadeur Audi», a déclaré Mourinho. «C’est une marque de luxe avec une réputation phénoménale de qualité, de technologie et de sécurité dans le monde entier.

«Audi UK a été un excellent partenaire pour mon club et j’ai hâte de travailler avec eux moi-même.»

Andrew Doyle, directeur d’Audi UK, a ajouté: «José est incontestablement l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football, ayant remporté deux ligues des champions, deux coupes de la Coupe UEFA / Europa et plusieurs titres de championnat en Angleterre, en Espagne et en Italie. et le Portugal.

«Vous n’atteignez pas ces sommets stellaires sans un engagement indéfectible envers l’excellence et la réflexion prospective. C’est pourquoi nous sommes sûrs que notre philosophie bien connue de «Vorsprung durch Technik» sonne avec la sienne. Nous sommes ravis d’accueillir José à bord en tant qu’ambassadeur Audi. »

Dans le passé, Mourinho a représenté Jaguar en tant qu’ambassadeur de la marque, et en 2015, il a été interdit de conduire pendant six mois après avoir été surpris en train de rouler à grande vitesse dans son Jag près du terrain d’entraînement du Chelsea FC à Surrey.