Audi e-tron S/Sportback S : Audi lance ses deux véhicules électriques sportifs

Audi vient de lever la voile sur deux nouvelles voitures 100% électrique notamment l’Audi e-tron S et l’Audi Sportback S. Disponible à partir de cet été, les deux véhicules seront commercialisés pour un prix de 96 600 euros pour la version classique et la version sportive 99 000 euros en France tandis qu’au Royaume-Uni, les prix commencent à partir de 87 000 £ pour l’Audi e-tron S et de 88 700 £ pour l’e-tron S Sportback. Retrouvez toutes les infos sur cet article.

Présentation

À la différence des e-tron classiques, l’Audi e-tron S et Sportback S représentent un corps plus large, grâce à un passage de roue plus large de 23 mm, un pare-chocs plus agressif et des garnitures chromées, une seule calandre avant avec un logo S et un insert de diffuseur robuste arrière, couvercle de rétroviseur en aluminium et phares LED Digital Matrix en option. Cependant, leur design est le même que les e-Tron classiques, mais seulement avec des finitions dans des couleurs sombres pour préserver son élegance sportive. Dans cette optique, s’inscrivent les sièges sport en cuir Nappa fin gravés du logo « S », des inserts décoratifs en aluminium brossé ou en carbone, ainsi que l’ensemble d’éclairage contour / ambiant.

Audi E-Tron S and E-Tron S Sportback shown with sporty, electric styling: https://t.co/CVkebhWxt3 pic.twitter.com/yoa5WF1TQk — Autoblog (@therealautoblog) July 4, 2020

Performance et autonomie

Audi e-tron S et e-tron Sportback S sont des véhicules électriques sportifs dotés de trois moteurs électriques alimentés par des batteries haute tension d’une capacité énergétique totale de 95 kWh avec un gain de performance net. L’un s’installe sur l’essieu avant tandis que les deux autres sont placés sur l’essieu arrière. Les deux voitures hébergent donc une puissance totale de 496 chevaux et un couple qui monte jusqu’à 973 Nm, qui n’est utilisable qu’à un moment d’accélération de huit secondes. Cependant, cela suffit pour tirer une vitesse de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes et atteindre la vitesse de 209 Km/h. L’Audi e-tron S possède une autonomie maximale de 359 kilomètres tandis que l’e-tron S Sportback a une autonomie maximale de 363 kilomètres selon une évaluation plus approfondie de l’EPA menée en Amérique du Nord, ces valeurs devraient être rétablies à environ 325 kilomètres. Il est à noter que e-tron S a besoin de cinq fois de plus par rapport à l’e-tron S avec deux moteurs (poids 2,65 tonnes).