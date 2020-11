«  Aucune preuve d’aucune sorte de fraude électorale  » à l’élection présidentielle, déclare le commissaire fédéral aux élections

Il n’y a «aucune preuve» de fraude électorale lors de l’élection présidentielle aux États-Unis, a déclaré un commissaire fédéral aux élections. Ellen Weintraub a déclaré à CNN que des experts électoraux non partisans avaient loué la façon dont les élections se sont déroulées, après que le président Donald Trump a dénoncé les responsables électoraux. dans des États fortement combattus après qu’il est devenu clair qu’il avait pris du retard dans la course. Dernières nouvelles et analyses du bulletin iMme Weintraub a déclaré: «Les autorités nationales et locales et les agents électoraux de tout le pays se sont vraiment intensifiés. Et il y a eu très peu de plaintes sur la façon dont cette élection s’est déroulée. »Très peu de plaintes fondées, permettez-moi de le dire ainsi. Il n’y a aucune preuve d’aucune sorte de fraude électorale. «Il n’y a aucune preuve de vote illégal. En fait, et vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole, car des gens de tout le pays, des experts électoraux non partisans, se sont manifestés et ont salué cette élection et son déroulement.Les agents électoraux examinent les bulletins de vote à Atlanta, en Géorgie (Photo: AP ) «Si vous voulez regarder l’état de Pennsylvanie, sur lequel le président semble se concentrer, le sénateur (Pat) Toomey est sorti et a déclaré qu’il n’y avait vu aucune preuve de fraude. Le chef républicain du Sénat de l’État a également déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve de fraude. »ProudShe a ajouté:« Il n’y a vraiment eu aucune preuve de fraude. Aucune des plaintes n’a joint de preuve de fraude. Vraiment, nous devrions nous sentir très fiers de nous. »Les retards dans les décomptes ont été causés par un nombre record de votes par correspondance au milieu de la crise des coronavirus. Ces bulletins de vote prennent plus de temps à compter, tandis que certains États accepteront les votes qui arrivent après le jour du scrutin tant qu’ils sont cachet de la poste au préalable. M. Trump a fait une série de déclarations fausses et non prouvées sur l’intégrité des élections. Dans une série de tweets samedi, il a affirmé que «la transparence juridique était vicieusement et grossièrement interdite» à certains chefs d’accusation dans des États clés, y compris en Pennsylvanie et en Géorgie où Joe Biden mène désormais par une marge faible mais croissante. pour tenir une conférence de presse samedi matin, mais on ne sait pas si .Donald Trump arrive pour parler à la Maison Blanche (Photo: AP Photo / Evan Vucci) Le président a utilisé le réseau social pour dénoncer le résultat des élections, avec le réseau social ajoutant des clauses de non-responsabilité aux tweets avertissant: «Tout ou partie du contenu partagé dans ce tweet est contesté et pourrait être trompeur au sujet d’une élection ou d’un autre processus civique». Il faut 270 pour être déclaré vainqueur. Les États de Géorgie, du Nevada, de Caroline du Nord, de Pennsylvanie, d’Alaska et d’Arizona n’ont pas encore annoncé de vainqueur. Dans certains États, il n’y a que quelques milliers de voix entre les deux rivaux. La campagne Trump a demandé un recomptage dans le Wisconsin et intenté des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie. Mais les juges du Michigan et de la Géorgie ont rejeté les poursuites et une action en justice supplémentaire était également attendue dans le Nevada, a indiqué la campagne.Sécuriser les 20 votes électoraux de Pennsylvanie, comme il devrait maintenant le faire, assurerait la victoire de M. Biden. vendredi soir, lors de ce qui était à l’origine censé être son discours de victoire, il a déclaré: «Les chiffres nous le disent… c’est une histoire claire et convaincante: nous allons gagner cette course.» Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden s’adresse à la nation au Chase Center le 6 novembre (Photo: Getty) «Nous sommes sur la bonne voie pour plus de 300 votes au collège électoral», a-t-il poursuivi. «Et regardez les chiffres nationaux. Nous allons gagner cette course avec une nette majorité de la nation derrière nous. «Nous avons obtenu plus de 74 millions de votes. Je le répète: 74 millions de voix. C’est plus qu’aucun billet présidentiel n’a jamais été obtenu dans l’histoire des États-Unis d’Amérique. Et notre total de voix ne cesse de croître. « Nous battons Donald Trump de plus de quatre millions de voix, et cette marge augmente toujours aussi. » Il a terminé son discours avec un message d’espoir – que « la démocratie fonctionne » – et un peu référence voilée à la politique de division qui a caractérisé l’administration Trump. « En Amérique, nous avons des opinions bien arrêtées, nous avons de forts désaccords, et c’est OK », a-t-il déclaré. «Les désaccords forts sont inévitables dans une démocratie, et les désaccords forts sont sains. Ils sont le signe d’un débat vigoureux, de points de vue profondément ancrés. »Mais nous devons nous rappeler: le but de notre politique n’est pas une guerre totale, implacable et sans fin. Le but de notre politique, le travail de la nation, n’est pas d’attiser les flammes du conflit, mais de résoudre les problèmes, de garantir la justice, de donner à chacun une chance équitable, d’améliorer la vie de notre peuple.

