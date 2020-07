« Aucune offre officielle pour Havertz »

Le club de Bundesliga, le Bayer Leverkusen, n’a pas encore reçu de demande spécifique pour la star Kai Havertz, qui est apparemment prête à partir.

« Jusqu’à présent, nous n’avons aucune offre », a déclaré le directeur sportif Simon Rolfes lors d’une tournée de médias virtuels: « Nous connaissons l’intérêt des clubs, mais il n’y a pas d’offre officielle. » Récemment, divers médias avaient rapporté que Havertz était d’accord avec Chelsea et que les Bleus voulaient entamer des négociations avec Bayer cette semaine.

Le joueur de 38 ans a de nouveau exclu un départ anticipé avant la fin de la Ligue Europa: « Nous avons dit à plusieurs reprises que nous finirions la saison avec toute notre équipe. Et cela inclut Kai. Cela va sans dire pour nous. »

© imago images / Revierfoto

Bayer sans Havertz en EL? « Jamais discuté »

Havertz lui-même n’a jamais poussé pour un changement antérieur: « Cela n’a jamais été discuté », a souligné le capitaine de longue date du Werkself. Leverkusen ira 3-1 au match retour contre les Glasgow Rangers jeudi prochain.

Dans le département du personnel de Havertz, Rolfes estime qu’un jeu suspendu est possible en raison de la fenêtre de transfert qui est ouverte jusqu’en octobre, mais a à nouveau exclu une réduction Corona. Il faut faire la différence entre des « joueurs extraordinaires » comme Havertz ou Jadon Sancho de Dortmund et des « joueurs normaux », selon le directeur sportif: « Avec beaucoup de joueurs normaux, les choses vont changer et les clubs agiront également différemment. Mais ce sont deux joueurs exceptionnels qui sont très rares. sont et ont par conséquent une valeur. «

Havertz lui-même ne laisse pas les discussions sur sa personne le déranger. « Kai est détendu, concentré et de bonne humeur. Il fait bonne impression. Comme beaucoup d’autres joueurs, les vacances lui ont fait du bien. Nous voulons l’attaquer en Ligue Europa la semaine prochaine », a déclaré Rolfes.

