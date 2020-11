Aucune activité: CBS Access confirme le renouvellement de la saison 4! C’est animé?

Aucune activité Saison 4: CBS All Access a remplacé le Toutes les activités la télé spectacle pour la saison 4. Et mais, la série comique sera assez différente cette fois-ci. La série passe d’un drame en direct à une série animée. le Toutes les activités montrer les étoiles:

Patrick Brammall.

Et Tim Meadows.

Et la troisième saison a mis en évidence les présentations de Beth Behrs, Joe Keery. Keegan-Michael Key,

Sunita Mani,

Jason Mantzoukas,

Dylan McDermott,

Paula Pell,

Amy Schumer,

Amy Sedaris,

Et JK Simmons.

Dans la quatrième saison, l’agent exclusif Nick Cullen (Brammall) réalise son rêve de rejoindre le FBI alors que son ancien partenaire. ANd Judd Toldbeck (Meadows), s’adapte à la vie avec un nouveau partenaire.

Voici l’annonce du renouvellement de la saison 4 de No Activity de CBS All Access. Une date de première n’a pas été annoncée. Contrairement aux saisons précédentes, la quatrième saison présentera toutes les scènes de fans préférées. PAS de personnages ACTIVITY sous forme animée dans une toute nouvelle série. Cette saison, l’agent spécial Nick Cullen (Patrick Brammall) réalisera son rêve de rejoindre le FBI. Et mais il découvrira bientôt qu’être un avocat du FBI n’est pas si spécial après tout. Après s’être engagé dans un détail d’observation apparemment terne. Et il trouve un cas de carrière en sommeil dans le cadre d’un culte émergent. Un développement à grande échelle vise bientôt le culte. Et mais on ne sait pas quel avion cassera en premier. Malgré la publicité, le chemin de Cullen continue de se croiser avec l’ancien partenaire Judd Toldbeck (Tim Meadows).

«Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau l’équipe hilarante derrière NO ACTIVITY pour une quatrième saison. Et j’ai hâte de donner aux fans leurs agents de police médiocres bien-aimés. Les agents ont été transportés pour vivre sous une forme animée », a déclaré Julie McNamara. «Patrick Brammall et Trent O’Donnell ne cessent jamais de surprendre par leur esprit unique. Et aussi la capacité de rendre la vie ordinaire de ces flics exceptionnellement drôle. Et nous sommes ravis de notre partenariat de longue date avec Funny Or Die et Gary Sanchez Productions.

