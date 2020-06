L’entraîneur de Salzbourg, Jesse Marsch, place son capitaine Andreas Ulmer au-dessus des grands talents nationaux. « Andi est le meilleur joueur de l’histoire du football autrichien », a déclaré l’Américain vendredi lors d’une conférence de presse du champion de la série avant le match à domicile contre le WAC dimanche.

Marsch a argumenté sa déclaration avec le nombre de victoires de titre. « Aucun homme n’a autant de titres qu’Andi », a déclaré Marsch. « D’autres ont peut-être plus de talent et ont joué au FC Barcelone, mais c’est un gagnant. »

Ulmer a remporté le championnat et remporté la coupe à sept reprises. L’ex-coéquipier Christoph Leitgeb et la légende autrichienne Robert Sara ont chacun remporté neuf championnats et six titres de coupe en Autriche. A Ulmer, on pouvait également compter la double victoire 2005/06 avec Wiener Autriche. À cette époque, la Haute-Autriche n’était pas déployée dans l’équipe de combat.

Andreas Ulmer de Salzbourg « peut jouer jusqu’à ses 40 ans »

Le joueur de 34 ans, quant à lui, fait partie intégrante de l’équipe actuelle de Salzbourg. Marsch a particulièrement salué l’attitude d’Ulmer envers le travail. C’est toujours le premier dans le centre de formation de Taxham. « C’est toujours une compétition entre Andi et moi – et j’ai perdu trop souvent », a plaisanté l’entraîneur.

Ulmer se prépare extrêmement consciencieusement pour chaque unité et est très en forme. L’arrière gauche disputera son 300e match de Bundesliga pour Salzbourg contre le WAC dimanche. « Il a 34 ans et peut jouer jusqu’à ses 40 ans. Ce n’est pas une blague », a souligné Marsch. « Il est un modèle absolu pour nous tous », a ajouté l’avocat de la défense Albert Vallci.