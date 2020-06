Aucun homme de Dieu ne demande à Elijah Wood d’interviewer Ted Bundy – / Film

Elijah Wood affrontera Ted Bundy dans Aucun homme de Dieu, un nouveau thriller de l’écrivain C. Robert Cargill et directeur Amber Sealey. L’histoire se concentrera sur Bill Hagmaier, un agent du FBI qui a interviewé le célèbre tueur en série dans le couloir de la mort. Hagmaier a figuré en bonne place dans les docuseries Netflix Conversations avec un tueur: les cassettes Ted Bundy.

Date limite a les détails sur Aucun homme de Dieu, un nouveau film qui verra Elijah Wood interpréter l’agent du FBI Bill Hagmaier. Le film est «tourné en grande partie dans une seule salle d’interrogatoire» et sera basé sur «des transcriptions réelles tirées de conversations entre l’analyste du FBI Bill Hagmaier (Wood) et le tueur en série Bundy qui ont eu lieu entre 1984 et 1989». Le film détaillera également « la relation compliquée qui s’est établie entre les deux hommes pendant les dernières années de Bundy dans le couloir de la mort ». Vous pouvez en fait écouter certains des enregistrements des conversations de Bundy et Hagmaier ici, si vous le souhaitez.

Amber Sealey réalisera à partir d’un scénario de Sinistre écrivain C. Robert Cargill. Elijah Wood, Daniel Noah, Lisa Whalen et Kim Sherman produisent. Scott Derrickson, Bill Hagmaier, Stacy Jorgensen et Mark Ward sont des producteurs exécutifs. Personne n’a encore été choisi pour Bundy. Wood continue d’être l’un de ces acteurs prêts à prendre des risques, et Cargill est un écrivain fort, donc je suis très intéressé de voir comment cela se passe.

Plus de 30 ans après son exécution, Bundy reste une figure qui continue de fasciner. L’année dernière a vu la sortie des docuseries Netflix Conversations avec un tueur: les cassettes Ted Bundy – qui s’appuyait sur les conversations entre Bundy et Hagmaier – qui a ensuite été suivi par le film Netflix Extrêmement méchant, choquant et vil, avec Zac Efron dans le rôle de Bundy. Plus tôt cette année, Amazon a publié les docuseries Ted Bundy: Falling for a Killer, qui se concentraient moins sur Bundy et plus sur ses victimes, et la petite amie de longue date de Bundy, Elizabeth Kendall.

« La première fois que j’ai rencontré Ted Bundy, il était déjà dans le couloir de la mort », a déclaré le vrai Hagmaier. « Lors de la première réunion, il a dit: » Pourquoi devrais-je vous parler, et pas quelqu’un d’autre? « J’ai dit: » Parce que je suis ici pour apprendre. « Et il a dit: » Voulez-vous me tuer? « Et j’ai dit «Eh bien… je ne prendrais pas beaucoup de satisfaction, et si c’était mon travail, et vous me demandez si je tirerais l’interrupteur… Je pense à toutes ces filles, alors oui, je ferais », et il a dit:« D’accord, eh bien, nous pouvons nous comprendre maintenant. »

Articles sympas du Web: