Au revoir, le volcan High suscite l’angoisse et les dinosaures sur PS5

L’événement de révélation PS5 d’hier était un véritable brûleur de grange d’un flux en direct, surtout si vous étiez un journaliste essayant de suivre le déluge de révélations de jeux. Alors, pardonnez-moi si, pour le plus bref des moments et en essayant de trouver 300 mots sur Demon’s Souls ce n’était pas seulement des majuscules en criant que je suis devenu confus. En tapant, j’ai entendu des tonalités et des dialogues indie-rock légèrement familiers sur le traumatisme et les problèmes du lycée. Pendant une chaude seconde, je suis devenu incroyablement excité que la révélation qui me manquait puisse potentiellement être une nouvelle La vie est étrange, peut-être ma nouvelle série préférée de la dernière décennie. Je me suis retourné et au lieu de cela, j’ai été accueilli avec un cadre de lycée familier, mais avec des dinosaures queer de lycée. Ce qui, honnêtement, est encore mieux. Au revoir High Volcano révéler a frappé un accord en moi qui frappe les mêmes notes que La vie est étrange fait, ce qui est peut-être son meilleur point de recherche potentiel. Le jeu d’aventure visuelle narrative arrive sur PS5 (et PS4) en 2021, avec la bande-annonce ci-dessous.

Je ne fais pas le La vie est étrange comparaison pour appeler Au revoir Volcano High dérivé; c’est mon plus grand compliment possible. La musique, le ton et l’ambiance générale de ce jeu sont ceux qui me frappent immédiatement dans les sensations fortes, et c’est le genre de jeu dont j’ai le plus besoin dans ma vie. Conçu par le studio indépendant KO_OP, Au revoir Volcano High apporte une grande voix à sa distribution diversifiée avec des goûts de Lachlan Watson, qui a joué Theo dans la série Netflix Les aventures effrayantes de Sabrina, jouer le rôle principal. Cette diversité et cette représentation sont importantes pour le studio et le jeu les porte certainement sur sa manche.

«Notre entreprise est une coopérative dans laquelle toutes les voix comptent. L’équipe travaillant sur GVH c’est une dizaine de personnes, toutes issues d’horizons divers. Faire un jeu queer sur un personnage principal non binaire est extrêmement important pour nous », explique Saleem Dabbous, directeur du studio. «Notre partenariat avec PlayStation nous a permis de créer quelque chose d’une valeur de production incroyable. Tout ce que vous voyez dans cette première bande-annonce provient directement du jeu et est jouable. »

Chercher Au revoir Volcano High sur PS5 et PS4 en 2021, et cherchez-moi à cette époque alors que je me prépare à pleurer les yeux sur ce jeu.