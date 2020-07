Au moins un opérateur américain s’attend à ce que Google publie à terme un Pixel 4a 5G

Fuites de rendus du Pixel 4a

Bien que Google n’ait pas encore dévoilé un seul smartphone interne à ce jour en 2020, le géant de la recherche devrait à terme étendre la famille Pixel avec entre trois et six nouvelles variantes principales d’ici la fin de l’année.

Cela pourrait inclure deux modèles économiques différents, même si nous restons convaincus que le jumbo Le Pixel 4a XL a été annulé pour des raisons inconnues. C’est vrai, le plus petit Pixel 4a pourrait arriver dans une version standard, uniquement 4G LTE, ainsi qu’une dérivation compatible 5G bientôt, une théorie soutenue par plusieurs éléments de preuve ces derniers temps, dont la plus récente provient des endroits les plus étranges.

Le Pixel 4a 5G est « confirmé » par un minuscule transporteur

À main levée rapide, qui est ici familier avec Boom Mobile (ou plutôt, boom! MOBILE)? Personne? Personne du tout? C’est parfaitement compréhensible, car nous parlons d’un MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile) peu connu basé dans l’Oklahoma avec un maigre 1700 abonnés Facebook et pas de pseudo Twitter officiel actif.

Là encore, vous vous attendez à ce que le petit opérateur prépayé, qui collabore avec Verizon et AT&T à des fins de fourniture de services sans fil, sache quels téléphones fonctionneront et ne fonctionneront pas sur son réseau. Et Boom Mobile s’attend à ce qu’un (pas si) mystérieux appareil Google G025E rejoigne une liste relativement longue de produits compatibles 5G dans un proche avenir (comme l’ont remarqué les gens à Développeurs XDA).

Nous sommes à peu près sûrs que ce n’est pas une variante du Pixel 5 ou 5 XL compatible 5G, remarquez, car le Pixel 4a de milieu de gamme a été associé à plusieurs reprises à plusieurs numéros de modèle G025x dans un passé récent.

Bien sûr, rien n’est gravé dans la pierre tant que Google le confirme, et il y a encore beaucoup trop de confusion autour de la gamme Pixel 2020 pour prendre l’existence d’un 4a 5G pour acquis. Mais les preuves s’accumulent et nous n’avons aucune raison de croire que cet appareil aura le même sort que le Pixel 4a XL.

En quoi le Pixel 4a 5G pourrait-il différer de son frère et de ses cousins?

Un fuite généralement fiable, par exemple, a récemment fait allusion à l’existence d’un seul modèle Pixel 5 et des variantes 5 XL limitées 4G LTE et 5G en plus de la version unique déjà « confirmée » du Pixel 4a, ne mentionnant rien sur un futur appareil 4a avec des vitesses 5G.

Pas de Pixel 4a 5G dans cette gamme récemment annoncée

Si le Pixel 4a 5G est bien réel, nous pouvons certainement nous attendre à ce qu’il remplace le processeur Snapdragon 730 sous le capot de son frère 4G par un SoC Snapdragon 765 compatible 5G, qui pourrait par ailleurs alimenter le Pixel 5 et 5 XL également.

Le Pixel 4a 5G devrait également mettre à niveau la modeste capacité de batterie de 3100 mAh de la version LTE, bien que pour le moment, nous n’ayons aucune spéculation ferme à partager sur ce front … ni aucune autre amélioration potentielle d’ailleurs. . Le « régulier » On s’attend généralement à ce que le Pixel 4a soit livré avec un écran perforé moderne de 5,8 pouces, ainsi qu’une seule caméra arrière de 12 MP, 6 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage interne à un prix de départ inférieur. plus de 400 $.

Cela nous donne l’espoir que le Pixel 4a 5G ne coûtera pas plus de 500 dollars dans sa configuration d’entrée de gamme, ce qui le rendrait assez compétitif par rapport au Galaxy A71 5G de Samsung, au LG Velvet ou au Motorola Edge.

Comparé au Pixel 5, ce bad boy économique devrait adopter une construction en plastique de qualité inférieure et offrir une expérience d’imagerie de qualité inférieure. Cela commence à avoir un sens, mais hélas, rien n’est encore certain.