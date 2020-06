Au milieu d’une pandémie, Live Nation annonce une série de concerts en voiture – betanewsfr

Par MESFIN FEKADU

NEW YORK (AP) – Le promoteur de la tournée Live Nation a annoncé sa toute première série de concerts au volant aux États-Unis pour juillet, des mois après que l’industrie de la musique live ait été bloquée en raison de la pandémie de coronavirus.

La société de divertissement a annoncé lundi «Live from the Drive-In» – un ensemble de neuf spectacles qui auront lieu du 10 au 12 juillet à Nashville, Tennessee; Maryland Heights, Missouri; et Noblesville, Indiana.

Le chanteur gagnant d’un Grammy, Brad Paisley, fera la une des spectacles dans les trois villes, tandis que les autres artistes country Darius Rucker et Jon Pardi se produiront également à Nashville au Nissan Stadium. Nelly se produira à Maryland Heights, près de St. Louis.

Les spectateurs pourront entrer dans les parkings des amphithéâtres – un maximum de quatre personnes par voiture – et auront deux places de parking vides entre chaque véhicule afin que les fans puissent regarder et faire la fête à partir de leurs zones de talonnage individuelles désignées. Les participants sont encouragés à apporter de la nourriture, des boissons et des chaises, s’installant autour de leur voiture pour voir les artistes de la scène et également des grands écrans LED.

Tout le personnel du site est tenu de porter des masques, et Live Nation demande aux participants de porter des masques à leur arrivée, où il y aura une numérisation des billets sans contact à travers leurs fenêtres. Les masques ne sont pas nécessaires une fois que les fans sont dans leurs zones de hayon désignées, et Live Nation n’exige pas que les fans portent des gants.

Tom See, président de Live Nation Venues-US Concerts, a déclaré que la société a passé des mois à travailler pour trouver un moyen sûr et agréable d’organiser des spectacles en direct pendant la pandémie.

«Nous sommes vraiment en contact avec des partenariats avec (les) juridictions locales (et) nous les rencontrons depuis des mois, juste pour discuter de la façon dont nous pouvons offrir une expérience agréable et confortable aux fans avec une distanciation sociale au premier plan dans tout phase dans laquelle ils sont sur le point d’entrer. En raison de ces relations et de cette communication qui va et vient, nous avons réussi à obtenir ce feu vert », a déclaré See dans une interview à l’Associated Press.

«Il était vraiment important pour nous de ne pas en faire un et de terminer. Ce ne serait pas Live Nation. Ce ne serait pas le leader de l’industrie du concert. Nous voulions faire une plus grande déclaration. »

Nelly, qui célèbre le 20e anniversaire de son premier album «Country Grammar», et le groupe hommage à Pink Floyd El Monstero sont tous deux de St. Louis et se produiront au Hollywood Casino Amphitheatre. Pardi et le groupe de rock Yacht Rock Revue feront la une au Ruoff Music Center près d’Indianapolis.

Vendredi, les billets seront mis en vente pour le grand public. Voir les prix des billets fluctueront selon le marché, mais ils peuvent être aussi bas que 125 $, ce qui représente environ 31 $ par personne si le nombre maximum de quatre participants par voiture est présent.

« Je suis très excité de le faire parce que je voulais m’assurer, si nous voulions faire quelque chose comme ça, qu’ils avaient réglé les choses importantes », a déclaré Paisley dans une interview avec l’AP. «Mon objectif ne serait pas de propager ce virus à une seule personne. Il ne devrait pas y avoir de propagation. C’est la clé. Je ne pense tout simplement pas que cela vaut la peine de faire des spectacles si nous mettons les gens en danger. »

« L’idée que nous sommes à l’extérieur est une bonne chose », a ajouté Paisley. « Je pense que c’est quand même une façon amusante de regarder un concert. Ce serait amusant s’il n’y avait pas de virus. »

Pour l’émission du Missouri, See a déclaré qu’ils avaient une capacité de 1 000 voitures tout en intégrant des directives de distanciation sociale. Les grillades et les barbecues ne sont pas autorisés, mais les spectateurs peuvent apporter des aliments et des boissons précuits, y compris de l’alcool. Live Nation encourage les groupes à affecter un chauffeur désigné.

Un menu de plats chauds et non alcoolisés sera disponible à l’achat, a déclaré Live Nation. Les gens peuvent passer des commandes en ligne et les articles seront livrés à leur zone de hayon désignée.

Les fans ne pourront quitter leurs cabines que pour accéder à des toilettes individuelles, qui, selon See, seront nettoyées régulièrement tout au long du spectacle. Les participants sont encouragés à porter des masques lorsqu’ils partent pour les toilettes.

« Ils n’ont pas à marcher trop loin pour pouvoir utiliser l’installation », a-t-il déclaré.

« La traditionnelle entrée en voiture, je comprends, vous êtes coincé dans votre voiture, et vous allez l’obtenir via un émetteur FM. Cela ne se produit pas avec ces émissions », a déclaré See.

«Nous vous indiquons la taille d’un garage pour deux voitures à l’endroit où vous pourrez garer votre voiture, sortir de votre voiture et avoir un excellent accrochage pour vous et vos amis, et écouter à la musique via une sonorisation professionnelle appropriée et un affichage audio et vidéo incroyable. C’est vraiment un aspect différent du drive-in et du live. C’est très expérientiel. »

