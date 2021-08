Au bout des doigts sur France 2 : que nous réserve cette comédie dramatique inspirée de faits réels ?

in

Vous voulez terminer votre week-end devant un bon film à la télé ? Eh bien, vous serez ravis d’apprendre que France 2 a programmé la diffusion d’un chef-d’œuvre intitulé « Au bout des doigts ». Le film, sorti au cinéma en décembre 2018, sera diffusé sur France 2 ce 1er août à 21H05. Créé par Ludovic Bernard, qui a également participé à la réalisation de « Lupin » sur Netflix ainsi que le célèbre titre de Luc Besson « Lucy », ce film est un parfait mélange de comédie et de drame. Jules Benchetrit, Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas nous emmèneront ainsi découvrir l’histoire d’un adolescent qui a eu des problèmes avec la justice. Cependant, au lieu d’aller en prison, il intègre une célèbre école de musique et s’entraine afin de remporter un prestigieux concours de piano. Donc, avant d’attaquer le film ce dimanche, faisons d’abord un petit tour d’horizon sur ce que nous savons déjà.

« Au bout des doigts », place à la musique

Eh oui, la musique est au centre de l’intrigue de ce film de Ludovic Bernard qu’il a réalisé avec l’aide de Johanne Bernard (Vertige, Amazônia). Dans un mélange d’humour et de drame, le film « Au bout des doigts » nous emmènera donc suivre l’histoire de Mathieu Malinski, un jeune adolescent de banlieue qui aime beaucoup trainer avec ses potes et faire les idiots ensemble. Cependant, il y a une chose que ses amis ne savent pas, c’est qu’il a une passion, la musique. Et il se débrouille vraiment très bien lorsqu’il joue au piano.

Un jour, sa vie va basculer, lorsque l’un de ses petits cambriolages qu’il effectue toujours avec ses potes tourne mal. Il se retrouve alors devant le tribunal pour qu’un juge décide de son destin. Mais, heureusement pour le garçon, un homme va lui donner une chance de se racheter. Il s’agit de Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique, qui propose au juge que Mathieu fasse des heures d’intérêt général avec lui au lieu d’être envoyé en prison. La raison pour laquelle il lui vient en aide est qu’il a vu en ce jeune garçon, un futur très grand pianiste. Mathieu n’a évidemment pas le choix et Pierre l’inscrit directement au concours national de piano.

Venant d’une banlieue, le jeune prodige découvre alors un tout autre monde dont il ignore totalement les codes. Il va ainsi suivre les cours de l’intransigeante « Comtesse » et faire la rencontre d’Anna, une jeune fille dont il va totalement tomber amoureux. Mais, ce que Mathieu n’avait pas prévu, c’est que cette victoire au concours n’allait pas du tout être facile à gagner, car s’il veut remporter la première place, il doit travailler très dur et beaucoup s’entrainer. Que ce soit Mathieu, Pierre ou la Comtesse, les trois personnages devront aussi apprendre à dépasser leurs préjugés s’ils veulent que le jeune prodige puisse aller très loin. Voilà donc ce qui vous attend dimanche soir sur France 2. Pour le reste, on vous laisse le découvrir par vous-même.

Le casting et les personnages du film

On a là une incroyable histoire qui va surement beaucoup plaire aux fans de comédie dramatique, mais quels acteurs verra-t-on dans le film ? Eh bien, pour incarner le personnage principal de son film « Au bout des doigts », Ludovic Bernard a décidé de s’en remettre aux talents de Jules Benchetrit. Le jeune acteur a réussi à jouer à la perfection le rôle de Mathieu Malinski.

À ses côtés, nous verrons également Lambert Wilson dans le rôle de Pierre Geitner, Kristin Scott Thomas dans le rôle de la Comtesse, Karidja Touré (Anna), André Marcon (André Ressigeac), Michel Jonasz (M Jacques), Elsa Lepoivre (Mathilde Geitner), Xavier Guelfi (Kevin), Vanessa David, Samen Télesphore Teunou, Milo Mazé, Louise Labeque, Gaspard Meier-Chaurand, Alexandre Brik, Julian Maire, Louis Vazquez et Roman Suarez-Pazos.

Au bout des doigts - Bande-annonce

Donc, si vous êtes fans de comédie dramatique ou même de musique, n’oubliez pas que le film « Au bout des doigts » sera diffusé sur France 2 ce 1er août à 21H05.