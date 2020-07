attirer Iron Man dans les morts sans détruire

– – – C’est une question que se posent de nombreux amoureux, mais elle ne recevra pas de réponse de sitôt. Il existe déjà une approche pour ramener Iron Man dans les morts sans détruire l’héritage du dernier film Avengers. En plus de cette spéculation, il y a une nouvelle rumeur MCU qui indique que Stark pourrait rejoindre les Avengers dans un prochain emploi. attirer Iron Man Néanmoins, il ne fonctionnera pas comme le film Avengers 5 que tout le monde attend avec impatience. Lorsque Marvel a parié la ferme Iron Man en 2008, il n’aurait pas pu imaginer vers quoi le travail serait dirigé. Il est simple d’imaginer un moyen de transposer l’univers de la bande dessinée en films. mais cela dépendait du succès de ces premiers films. Heureusement pour Marvel et les amoureux, Iron Man de Robert Downey Jr. a donné le genre de réalisation qui rendrait enfin possible un énorme travail Avengers: Fin de partie. Quelque 11 décennies et 21 films après, Endgame indiquerait le départ de leur plus grand super-héros sur terre. C’est un titre assez soudain pour Iron Man. On croirait que Batman, Superman ou Spider-Man sont les héros les plus chers en matière de films. C’est pourquoi le décès d’Iron Man fait mal à Endgame. Et c’est pourquoi Marvel ne parvient pas à ruiner l’héritage du film en faisant simplement revivre Tony Stark pour plus d’expériences Avengers. Néanmoins, nous avons déjà précisé qu’il existe une excellente méthode pour Iron Man pour rejoindre les Avengers à un certain titre, ou devenir un antagoniste, sans dénigrer le forfait de Stark dans Fin du jeu. Le concept précédent disait que l’Iron Man que nous réunirions ne serait pas celui que nous adorons tous. Eh bien, pas précisément. le tout nouveau Gamora et le tout nouveau Loki Il serait une variante d’Iron Man d’ici une autre date limite, similaire au tout nouveau Gamora et au tout nouveau Loki. Cet Iron Man peut être comparable à bien des égards, mais de subtiles différences peuvent transformer cette édition de Stark en un antagoniste possible. Le récit de Secret Wars dans les bandes dessinées est le meilleur moyen de réussir. et on dit que Marvel travaille avec. Le site aurait appris d’un tout nouveau disque de distribution. que Marvel en est aux premières phases de développement de cette entreprise. et Kevin Feige est enregistré en tant que fabricant. Il n’y a pas de cadeau attaché et on ne sait pas s’il peut s’agir d’un film ou même d’une collection Disney + TV. Les Illuminati est un groupe de super-héros Avengers qui fonctionne secrètement dans les coulisses, loin de l’action principale. Ce genre d’action est exactement ce que vous attendez d’un groupe de super-héros après les accords de Sokovia. et la guerre actuelle avec Thanos – mais je ne fais que spéculer ici. Et Marvel peut faire fonctionner Illuminati si le prochain récit significatif que le studio exploite est Secret Wars. Ce que nous comprenons, c’est que nous n’avons pas été présentés à tous les membres de leur nouvelle équipe. Iron Man et Doctor Strange sont apparus dans de nombreux films, avec l’ancien mort. Nous sommes conscients que les emplois Fantastic Four et X-Men arrivent et nous espérons tous voir Namor présenté dans Black Panther deux. le film sera prêt à tourner Mais c’est tout ce dont nous avons besoin pour aujourd’hui. Attirez Iron Man et on ne sait pas ce que Marvel a l’intention de jouer avec les Illuminati ou si le film sera prêt à tourner. N’oublions pas que nous ne verrons probablement pas d’emplois comme Fantastic Four ou même des films X-Men jusqu’à un moment donné au MCU Stage 5, au plus ancien. Il n’y a aucune garantie que Stark sera confiné aux Illuminati du MCU. Après tout. Les films de Marvel ne sont pas nécessairement des interprétations exactes de ces bandes dessinées. Quand ça pourrait être un gaspillage de ne pas lui avoir au moins une variante du groupe. une autre question à considérer est que l’équipe Illuminati peut bénéficier d’une diversité. Dans l’état actuel des choses, Marvel ne prévoit pas d’annoncer de sitôt des stratégies de niveau 5. L’étape 4 est toujours reportée en raison de cette publication pandémie de coronavirus. également en ce qui concerne la libération des emplois terminés et l’achèvement de la création d’autres personnes. – – –

