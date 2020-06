Attention aux familles: un nouveau film Swan Princess sort le 4 août

La princesse cygne: un mariage royal est la dixième entrée de la série animée de films. C’est vrai: il y en a maintenant dix. Tous sont des montres amusantes pour les familles, et celle-ci semble être de la même qualité que les autres. Regardez, ce sont loin d’être parfaits, mais ils racontent généralement une histoire rapide et amusante et essaient d’enseigner une ou deux leçons ici et là. Il y a des choses pires que vos enfants pourraient s’asseoir pour regarder, et ils apprécieront cela. La bande-annonce du nouveau Swan Princess le film est ci-dessous.

The Swan Princess: Synopsis d’un mariage royal

« Rejoignez la princesse Odette, le prince Derek et leurs amis royaux alors qu’ils s’embarquent pour une autre aventure magique dans le pays enchanté de Cathay! La princesse Odette a été appelée par la belle princesse Mei Li, qui prévoit de l’épouser. . À l’arrivée d’Odette, elle découvre rapidement que tout ne va pas comme prévu. Et tout le monde n’est pas QUI ils devraient être! La méchante sorcière Fang a encore une fois lancé un mauvais sort, lançant un plan pour épouser Chen elle-même. Avec le mariage rapidement à l’approche, c’est au frère aimant de Li, le prince Li de Mei Li, à la princesse Odette et au reste de ses amis royaux, de briser la malédiction afin que la vraie princesse Mei Li puisse épouser Chen et vivre heureuse pour toujours. «

Mec, en regardant cette couverture là-bas, combien ce pingouin regrette-t-il tous ses choix de vie qui l’ont conduit à être là? Vérifiez quelqu’un sur ce pingouin, s’il vous plaît. La princesse cygne: un mariage royal sortira le 4 août à louer et à posséder.

