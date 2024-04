Attention, Android 15 va rendre votre ancien téléphone obsolète : Découvrez pourquoi

L’univers Android est sur le point de franchir une nouvelle étape avec l’arrivée d’Android 15, baptisé affectueusement « Vanilla Ice Cream », rappelant ainsi les noms gourmands des précédentes versions.

Cette mise à jour, très attendue, promet de nombreuses avancées technologiques et fonctionnelles. Cet article détaille tout ce que nous savons à ce jour sur Android 15 : des dates importantes à retenir, la liste des smartphones compatibles, et bien sûr, un aperçu des innovations majeures que cette version est prête à offrir.

Calendrier de Déploiement d’Android 15

Le développement d’Android 15 suit son cours, avec une première Developer Preview lancée le 16 février 2024. Ces versions préliminaires, destinées aux développeurs, permettent une adaptation précoce des applications à la future version d’Android. Google a programmé plusieurs étapes avant la sortie de la version stable, avec une première bêta accessible au public en avril, suivie d’une seconde en mai, coïncidant avec la Google I/O 2024. L’été 2024 marquera l’arrivée de la version stable d’Android 15, suivant ainsi le schéma traditionnel de déploiement des mises à jour Android.

Appareils Éligibles à la Mise à Jour

Pour l’instant, la Developer Preview d’Android 15 est exclusivement disponible pour les appareils Google, incluant les Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, et le Pixel Fold, ainsi que la tablette Google Pixel Tablet. Il est important de souligner que cette version n’est pas recommandée pour le grand public en raison des risques potentiels, tels que la perte de données.

Innovations Majeures d’Android 15

Connexion Satellite Améliorée

Android 15 introduit des améliorations significatives pour la connexion satellite, avec une meilleure intégration dans l’interface utilisateur et de nouvelles API permettant aux applications de messagerie de détecter une connexion satellite pour une communication optimisée.

Gestion Avancée des PDF

Cette version permettra une interaction plus riche avec les fichiers PDF directement depuis les applications, offrant des fonctionnalités telles que l’ouverture de documents protégés, l’annotation, le remplissage de formulaires et une meilleure fonction de recherche et de sélection.

Support Accru pour les Smartphones Pliants

Android 15 vise à améliorer l’expérience utilisateur sur les smartphones pliants de type Flip, en facilitant l’utilisation des applications sur les petits écrans externes de ces appareils.

Uniformisation du Volume Sonore

La norme d’intensité CTA-2075 adoptée par Android 15 assure une transition plus fluide du volume sonore entre différentes applications, pour une expérience auditive homogène.

Fonction Webcam Étendue

Les smartphones Pixel compatibles pourront être utilisés comme webcams de haute qualité pour les ordinateurs, avec une option « HQ » pour une meilleure définition de l’image.

Optimisation de l’Exploitation du Matériel

Android 15 permettra une meilleure utilisation des capacités matérielles des smartphones, notamment en ajustant l’intensité du flash, les fréquences du GPU et du CPU, et en tirant parti de l’intelligence artificielle.

Santé Connect Enrichie

Le service Santé Connect intégrera de nouveaux types de données pour une meilleure gestion de la forme physique, de la nutrition, et plus encore.

Cet article explore les contours de la mise à jour Android 15, depuis son calendrier de déploiement jusqu’aux appareils compatibles et les innovations majeures. Android 15, alias « Vanilla Ice Cream », promet d’enrichir l’expérience utilisateur grâce à des améliorations significatives de la connectivité, de la gestion des fichiers, de l’interaction avec les appareils pliants, et de la qualité sonore, tout en offrant de nouvelles possibilités pour l’utilisation du matériel et l’intégration des services de santé.