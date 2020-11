Attention à Ryan Reynolds, la dernière célébrité d’Arnold Schwarzenegger à obtenir une marque d’alcool

Les acteurs hollywoodiens de premier plan gagnent beaucoup d’argent pour jouer dans des films – ce n’est pas vraiment un secret. En plus de dépenser cet argent pour de belles voitures et de grandes maisons, certains acteurs se lancent également dans le jeu de l’investissement. Prenons Ryan Reynolds comme un excellent exemple. le Dead Pool star est bien connue pour avoir acheté une participation importante dans Aviation Gin. Maintenant, il semble qu’il va falloir faire attention, car Arnold Schwarzenegger et LeBron James achètent leur propre marque d’alcool.