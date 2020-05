Attentes de Pirates des Caraïbes 6 – Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Attentes de Pirates des Caraïbes 6.

Le sixième opus de Pirates des Caraïbes est en cours de développement, mais quand sortira-t-il? Dans cet article, vous lirez ce que nous savons jusqu’à présent.

Lorsque la malédiction du Black Pearl est sortie, son énorme succès était très inattendu. Avant l’année 2003, les films de pirates étaient considérés comme des échecs garantis au box-office, mais la franchise est restée populaire depuis. Il a constamment prouvé son attrait international de masse et a valu à Johnny Depp une nomination aux Oscars pour son rôle de Jack Sparrow.

Après que les co-auteurs de Deadpool Rhett Reese et Paul Wernick se soient retirés du projet en 2019, Disney a choisi les écrivains Craig Mazin et Ted Elliot pour écrire le script à la place. Mazin a créé la mini-série de Tchernobyl de HBO tandis qu’Elliot a travaillé sur le premier film Pirates. Le réalisateur Joachim Ronning est prêt à revenir.

En 2018, le président de Walt Disney Studios, Sean Bailey, était ouvert à l’idée de donner un coup de pied à la franchise, déclarant dans une interview pour The Hollywood Reporter que le studio voulait apporter une nouvelle énergie au cinéma. . Certaines spéculations et rumeurs ont suggéré que le nouveau film serait un redémarrage en douceur de la franchise, similaire au spin-off de Transformers prequel Bumblebee, mais on ne sait toujours pas ce qui serait effacé des histoires passées de la série.

La date de sortie de Pirates des Caraïbes 6

Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée. Cependant, les films de la franchise sont traditionnellement sortis au mois de juillet et mai. Les trois derniers épisodes ont dominé le box-office mondial le week-end du Memorial Day et il semble probable que le sixième film sortira à la même période.

Eh bien, c’est ça, les gars. Nous espérons que le film sortira le plus tôt possible car c’est la franchise qui a le plus diverti. Et les fans l’ont beaucoup aimé. Jusqu’à ce que restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

