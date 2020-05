Attaquez les détails de la saison 4 de Titan et tout ce que vous devez savoir avant de le regarder !!

– Publicité –



Attack on Titan Season 4 Chaque détail, vous voulez savoir. Ceci est une série de mangas japonais. Il est écrit et illustré par Hajime Isayama. Le 9 septembre 2009, il a été publié dans le magazine Bessatsu Shōnen de Kodansha.

Jusqu’en avril 2020, il est publié environ 31 volumes tankōbon. Une série télévisée animée est adaptée et produite par Wit Studio.

La première saison a été diffusée d’avril à septembre 2013. Elle se compose de 25 épisodes. La deuxième saison a été diffusée d’avril à juin 2017 et comprend 12 épisodes. La troisième saison a été diffusée de juillet à octobre 2018 et comprend 22 épisodes. Il est ensuite renouvelé pour la quatrième et dernière saison. Il sortira en octobre 2020.

Plot of Attack on Titan Saison 4

Dans la ville de Shiganshina, Eren Yeager vit avec Mikasa Ackerman et son meilleur ami Armin Arlert. Adjacent au mur de la ville Maria, trois murs circulaires protègent les gens des Titans mangeurs d’hommes. On dit que ces Titans ont tué tous les autres humains il y a cent ans.

Leur vie a changé pour toujours lorsque l’apparition d’un Titan colossal a provoqué la dévastation de leur ancien quartier et le décès de leur maman. Vœu de rétribution et pour récupérer le monde des Titans, Eren, Mikasa et Armin rejoignent le Scout Regiment, le rassemblement de troupes de première classe qui combattent les Titans hors des murs.

Détails sur Attack on Titan Season 4

La date de sortie d’Attack of Titans Season-4 est octobre 2020. La principale chose que vous avez notée est que la quatrième saison sera la dernière saison de la série. Cette saison sera la bataille finale entre les Titans et les Humains. Tout peut arriver cette saison mais au final, c’est une super série à regarder.

La bande-annonce d’Attack of Titans Saison 4

Vous pouvez regarder la bande-annonce d’Attack of Titans Season-4 sur la chaîne YouTube Anime TV. Vous obtiendrez certains détails sur ce qui va se passer la dernière saison.

Date de sortie de la saison 4 d’Attack of Titans

Il sortira au mois d’octobre 2020. Vous pouvez le regarder sur AnimeLab, Hulu, Netflix, Yamato Animation, Funimation et bien d’autres.

Bon visionnage!!

