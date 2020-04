ATTAQUE SUR TITAN, PARASYTE, ALITA, FAIRY TAIL, Plus de mangas ajoutés à l’application NINTENDO SWITCH

Crédits: InkyPen



Communiqué de presse

Vous pouvez désormais lire plusieurs des meilleurs mangas du monde sur votre Nintendo Switch en utilisant InkyPen, le service d’abonnement comique All-You-Can-Read. InkyPen a uni ses forces à celles de Kodansha USA Publishing, fournisseurs de certaines des propriétés de mangas les plus reconnues au monde, pour proposer le manga All-You-Can-Read à son catalogue d’abonnement, au prix de 7,99 USD par mois.

Kodansha USA Publishing abrite des titres de mangas de renommée mondiale tels que Attack on Titan, Parasyte, Battle Angel Alita, FAIRY TAIL et bien plus encore. Tous sont disponibles immédiatement sur InkyPen, avec de nouvelles versions à ajouter régulièrement.

Voir la vidéo d’annonce ici:

InkyPen a été lancé en décembre 2018 comme l’une des rares applications du Nintendo eShop lancée peu après YouTube et Hulu. Avec une gamme diversifiée de bandes dessinées de grands éditeurs tels que IDW, Dark Horse, Archie Comics et Valiant.

Cependant, alors qu’InkyPen avait un catalogue solide avec des centaines de séries et plus de 10 000 bandes dessinées, les mangas ne figuraient pas sur la liste et sont rapidement devenus l’ajout le plus demandé de la communauté.

« Nos lecteurs voulaient des mangas et nous avons écouté et il n’y a tout simplement pas d’éditeur de mangas plus grand et meilleur que Kodansha. » déclare Ronan Huggard, PDG d’InkyPen

« Nous sommes ravis de continuer à intégrer la bibliothèque Kodansha Comics & VERTICAL dans l’espace numérique grâce au service d’abonnement numérique d’InkyPen », a déclaré Alvin Lu, président et chef de la direction de Kodansha USA Publishing. « Nous sommes ravis que non seulement les lecteurs d’InkyPen, mais aussi les utilisateurs de Nintendo Switch aient un accès facile à un nombre croissant de titres Kodansha USA Publishing grâce à ce service à volonté. »

Maintenant, pour la première fois, des bandes dessinées populaires telles que Archie, Locke & Key, Hellboy et Bloodshot, peuvent être trouvées parmi les titres de manga préférés des fans tels que Attack on Titan et Fire Force sur un purement tout ce que vous pouvez lire un service.

Que vous reveniez au manga ou que vous entendiez parler d’InkyPen, c’est un moment passionnant pour le découvrir. L’application est téléchargeable gratuitement sur le Nintendo eShop et propose une variété de bandes dessinées gratuites à lire, avec des bandes dessinées et des mangas à volonté pour seulement 7,99 USD par mois.