Attaque de criquets !!! L’Afrique de l’Est est confrontée à quelque chose de plus problématique que COVID-19 !!! L’attaque acridienne la plus dangereuse de cette décennie !!!

L’Afrique de l’Est fait face à quelque chose de plus que COVID-19, la pandémie qui a consterné le monde entier. L’attaque acridienne est la plus dangereuse de toute la décennie. Lisez le billet de blog pour en savoir plus sur les souffrances endurées par l’Afrique de l’Est à cause du criquet pèlerin et quel message la région nous envoie!

Attaque acridienne en Afrique de l’Est:

Lorsque le monde entier est consterné par l’épidémie de pandémie de Covid-19. L’Afrique de l’Est est confrontée à quelque chose en plus de la pandémie, ce qui n’est pas non plus facile à gérer.

Le pays est confronté à d’énormes attaques de ces insectes qui affectent durement les cultures. L’insecte s’est reproduit en grand nombre après avoir obtenu un temps favorable.

Les criquets se sont répandus rapidement du Kenya à travers l’Éthiopie et le Yémen. Et il augmente ses allures en s’étendant au nord de l’Inde.

Avertissement de l’attaque:

Selon les entomologistes, cette attaque est grave et le nombre de criquets a augmenté en milliers de milliards depuis l’année dernière. Les insectes ont gravement endommagé les cultures et détruit toutes les céréales vivrières à une vitesse très rapide. En outre, la propagation des criquets est si rapide qu’elle a besoin d’une action rapide pour freiner leur croissance, sinon elle affectera négativement la vie humaine.

Les experts disent que, si les choses continuent ainsi, à part la pandémie, le monde sera bientôt confronté à une crise des céréales vivrières. Ils disent que nous devons être préparés aux conséquences catastrophiques causées par ces insectes qui détruisent continuellement nos cultures.

Outre les problèmes économiques, cela entraînera également des problèmes de santé lorsque la quantité appropriée de céréales alimentaires ne restera pas à consommer pour nous tous.