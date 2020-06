‘Attack the Block’ est un joyau sous-estimé d’un film de genre – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Attaquer le bloc

Où vous pouvez le diffuser: Pluton TV

Le Pitch: John Boyega, dans son rôle d’étoile, incarne Moses, le jeune chef d’un groupe d’adolescents du sud de Londres qui attaque une infirmière (unDocteur Who Jodie Whittaker) sur le chemin du retour du travail. Mais l’agression est interrompue par une météorite qui s’écrase du ciel, révélant un gros truc de loup-gorille extraterrestre qui attaque Moïse avant qu’il ne le tue rapidement. Mais la victoire inattendue de Moïse entraîne toute une série de nouveaux problèmes, alors que des centaines d’étrangers plus forts et assoiffés de sang suivent bientôt pour envahir leur bloc.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Quand Attaquer le bloc sorti en salles en 2011, il a reçu peu d’attention, à l’exception de quelques critiques élogieuses le saluant comme l’un des meilleurs films d’invasion extraterrestre de la décennie et un culte qui le recommanderait avec passion à toute personne intéressée à distance par les films de genre. Lorsque John Boyega est devenu une superstar mondiale grâce à la Guerres des étoiles franchise, il n’a pas reçu beaucoup plus d’attention. Mais Attaquer le bloc soudain, à juste titre, se retrouve à nouveau sous les projecteurs cette semaine grâce à un discours passionné et émouvant de Boyega qui a fait la une des journaux et a incité les gens à découvrir à quel point le jeune acteur est une puissance.

Comme beaucoup, j’ai été inspiré par le puissant discours de Black Lives Matter de Boyega et je me suis tourné vers le film qui a d’abord mis le jeune acteur sur le radar de tout le monde. J’ai raté Attaquer le bloc quand il est sorti en 2011 et l’a regardé pour la première fois l’année dernière, quand j’ai été époustouflé par le film d’invasion extraterrestre parfait et énergique. Réalisé par Joe Cornish avec un flair élégant qui pourrait rivaliser avec Edgar Wright (et en effet, porte ses empreintes digitales, comme le cadre de Wright a produit le film et a pris Cornish comme son protégé).

Mais malgré le style et les éléments spielbergiens qui viennent naturellement à l’esprit chaque fois que vous opposez des enfants à vélo contre des extraterrestres, il y a un élément sombre au niveau de la rue pour Attaquer le bloc qui le fonde plus que la plupart des films de genre. Moses est un jeune adolescent noir qui suit trop ardemment le chemin qui lui a été tracé – celui du trafic de drogue, d’être considéré comme un criminel – plongé dans la masculinité toxique qui le soutient comme le chef de facto de son petit gang et le fait rapidement appréhender par la police une fois que tout va en enfer. Il affiche une triste prise de conscience de ce sort, remarquant: «Le gouvernement a probablement élevé ces choses pour tuer des garçons noirs. Ils ont d’abord envoyé de la drogue, puis ils ont envoyé des fusils et maintenant ils envoient des monstres pour nous tuer. Ils ne se soucient pas de l’homme. Nous ne nous tuons pas assez vite. «

C’est un monologue révélateur de Boyega, qui répéterait la même chose dans son discours réel. Et cela fait partie de la manière étonnante dont Cornish transforme nos sympathies et nous fait réévaluer la façon dont nous pensons à nos héros et méchants dans l’histoire. Cornish a été inspiré pour écrire Attaquer le bloc après avoir été agressé par un groupe d’adolescents de Londres, de la même manière que le personnage de Whittaker est agressé au début. Ses réflexions sur ce qui a conduit les adolescents sur cette voie se traduiraient par Attaquer le bloc, un film qui nous oblige à examiner nos notions préconçues sur le récit du héros, nous faisant prendre racine pour un groupe d’adolescents qui, dans tout autre film, serait le premier à être tué par les extraterrestres. C’est aussi un sacré film d’action.

