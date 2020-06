Attack On Titans Saison 4 pour en savoir plus sur la capacité des Titans à voir l’avenir !!! Spéculation sur la date de sortie, l’intrigue, le casting, la bande-annonce et toutes les choses que vous devez savoir !!!

Attack On Titans est un anime de dark-fantasy basé sur un manga du même nom écrit par Hajime Isayama. Le public a regardé l’anime et a apprécié les créateurs pour avoir créé ce génial anime d’action complet. L’anime a soufflé l’esprit du public avec une histoire unique, enfin, après avoir vécu une longue attente. Maintenant, les fans attendent désespérément la saison 4 d’Attack On Titans, qui est sur le point de venir dans l’année à venir. De plus, les créateurs ont publié la bande-annonce de la saison 4 sur diverses plateformes de streaming vidéo. La bande-annonce m’a époustouflé car elle était visuellement incroyable. Croyez-moi, la bande-annonce indique que dans la saison 4, nous allons voir le grand scénario avec des scènes de combat incroyables.

Quelle serait la date de sortie de la saison 4 d’Attack On Titans?

Les fans s’attendent à regarder l’anime puisque la bande-annonce est disponible sur les plateformes de streaming vidéo. Nous nous attendons à regarder l’anime de la saison 4 avant la fin de cette année 2020, mais en raison de l’épidémie de COVID-19, les conditions semblent plus misérables. En raison de la pandémie, les fans doivent attendre un peu plus longtemps pour regarder la saison 4 la plus excitante. Selon les spéculations des médias, nous pourrions peut-être regarder la saison 4 d’Attak On Titans début 2021.

La distribution d’Attack On Titans Saison 4

Nous n’avons pas à nous soucier des lancers, car les lancers sont les mêmes que ceux que nous avons vus la saison précédente. Cependant, nous allons voir certains des acteurs: Mikasa Ackerman, Levi, Erwin Smith, Eren Yeager, Cart Titan, Shasha Blouse, Marco Bott, Ackerman Kenny et Armin Arlert.

Quelle serait l’intrigue de la saison 4?

La série animée Attack On Titans est basée sur les personnes vivant dans les villes des grands géants Titans. Les gens vivent dans la ville, cependant, la ville est entourée d’énormes murs. La raison principale derrière les personnes résidant entourées par les murs en raison des Titans. Les Titans ressemblent à un humanoïde nu qui tue les humains et les mange.

Au cours de la dernière saison, Eren Kruger a déclaré que le nom de Mikasa et Armin déplaçaient l’hôte à Grisha Jaeger. Il est étrange qu’Eren puisse voir l’avenir d’Eren Jaegar mais pas l’avenir de Grisha car il était le successeur direct. Dans la saison 3, les fans ont compris la raison d’Attack Titans. Les titans d’attaque peuvent voir l’avenir. La capacité est inconnue de tout le monde. Les fans attendent désespérément de voir l’utilisation de cette capacité dans la saison à venir. La saison 4 est la continuation directe de la saison 3.

vidéo créditée – Kevi Anime