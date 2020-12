Attack on Titan Saison 4: bande-annonce, date de sortie, actualités et détails

in

Adapté du manga du même nom de Hajime Isayama, L’attaque des Titans est une série incontournable pour les fans d’anime du monde entier depuis sa création en 2013. Avec une conclusion satisfaisante de la saison 3, partie 2 finale, L’attaque des Titans s’est préparé pour une quatrième saison encore plus étonnante à l’approche de la nouvelle année.

L’attaque des Titans la saison 4 sera le dernier lot d’épisodes de l’impressionnante franchise animée. Cela était attendu compte tenu des progrès de la série avec le scénario du manga, mais cela reste un peu décevant tout de même. Heureusement, Eren et ses amis ont encore beaucoup à faire. La finale de la saison 3 a révélé que l’humanité était confrontée à la vérité sur ce qui se passait vraiment dans le sous-sol de Grisha. Maintenant, le Survey Corps a quitté les limites de Wall Maria et est sur le point de découvrir les mystères de Paradis Island. Voici tout ce que nous savons sur la dernière saison de L’attaque des Titans.

Attack on Titan Saison 4 Date de sortie

Le compte Twitter officiel du L’attaque des Titans anime a confirmé que la dernière saison sera diffusée le 7 décembre 2020 au Japon. La dernière saison sera diffusée en simultané sur Crunchyroll selon la programmation automne 2020 du service de streaming, et sera disponible pour les téléspectateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Islande, en Suède, en Norvège et au Danemark. , La Finlande, les Pays-Bas et l’Amérique latine.

Funimation a également confirmé une diffusion simultanée sous-titrée ici, avec des informations sur les épisodes de doublage pour arriver à une date ultérieure.