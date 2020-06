AT&T serait en pourparlers pour vendre Warner Bros. pour un bon montant

L’industrie du divertissement est l’une des rares à n’avoir subi aucun revers en raison de la pandémie de coronavirus, au contraire. Alors que de plus en plus de personnes étaient obligées de s’isoler à la maison, les jeux et les excès de films sont devenus les principales activités de divertissement.

C’est pourquoi nous sommes surpris d’apprendre qu’AT & T est prêt à se débarrasser de sa division de jeux Warner Bros. Interactive Entertainment. CNBC rapporte qu’AT & T est déjà en pourparlers pour vendre la société de jeux pour laquelle elle espère gagner environ 4 milliards de dollars.

Warner Bros.Interactive Entertainment possède à part entière des studios importants comme Rocksteady Studios (Batman: série Arkham), NetherRealm Studios (série Mortal Kombat), Monolith Productions (série Middle-earth), Avalanche Software (série Cars), WB Games Montréal, TT Games ( Série LEGO) et WB Games San Francisco.

Selon des sources proches des plans d’AT & T, la société souhaite continuer à recevoir des revenus de ses IP (Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat, etc.) même après avoir vendu la division des jeux, ce qui signifie que l’accord pourrait impliquer une sorte de » accord de licence commerciale. «

Trois géants de l’industrie du jeu ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition – Take-Two Interactive Software, Electronic Arts et Activision-Blizzard, mais aucun n’a encore confirmé l’information. Pourtant, des sources affirment que ce n’est qu’une question de temps avant que l’accord ne soit conclu, car les discussions sont en cours.