AT&T lance le robuste Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung propose le robuste Galaxy XCover Pro aux clients d’AT & T, le géant sud-coréen annoncé au cours du week-end. Samsung Galaxy XCover Pro fait partie du programme Frontline Workers and First Responders d’AT & T. En outre, il s’agit d’un appareil FirstNet, ce qui signifie qu’il a été construit en partenariat avec la First Responder Network Authority (FirstNet Authority), une agence indépendante du gouvernement fédéral.

Puisqu’il s’agit d’un smartphone robuste, il est parfaitement logique que le Galaxy Xcover Pro présente une classification IP68 et une certification MIL-STD 810G, ce qui signifie que le téléphone est fiable en haute altitude, en humidité et dans d’autres conditions difficiles.

Les autres fonctionnalités importantes spécifiques aux appareils compatibles FirstNet qui sont emballés dans le Samsung Galaxy XCover Pro incluent la prise en charge des points de vente mobiles (mPOS), le chargement des broches POGO et la possibilité de se connecter au service radio Band 48 / Citizens Band (CBRS). En outre, il dispose de deux boutons programmables qui peuvent activer diverses applications, notamment les solutions Push-to-Talk FirstNet et AT&T Enhanced Push-to-Talk.

En ce qui concerne les spécifications, le Samsung Galaxy XCover Pro arbore un grand écran Full HD de 6,3 pouces, 4 Go de RAM, une double caméra (25MP + 8MP), une prise en charge NFC (Near Field Communications), une batterie de 4050 mAh avec charge rapide et un capteur d’empreintes digitales.

Le smartphone a été introduit aux États-Unis par Verizon au début de 2020. À partir d’aujourd’hui, Samsung Galaxy XCover Pro est disponible à l’achat via AT&T pour 510 $.