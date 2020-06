AT&T lance la 5G sur 28 marchés supplémentaires

La technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) d’AT & T permet aux opérateurs d’utiliser le même canal pour les utilisateurs 4G LTE et 5G. AT&T Labs a conçu et développé le concept qui fait maintenant partie des normes 5G. Comme le dit AT&T, « il devient 5G sans désactiver la 4G LTE. » Des ressources sont allouées à chaque technologie en fonction de la demande. Aujourd’hui, AT&T a annoncé avoir activé la 5G dans 28 autres marchés d’un océan à l’autre, couvrant 179 millions de personnes. Dans l’ensemble, AT&T propose la 5G aux consommateurs dans un total de 355 marchés aux États-Unis.

Un battle royale entre opérateurs

« AT&T devrait être un joueur agressif dans la vente aux enchères en bande C qui se tiendra plus tard cette année «

Dans certains des nouveaux marchés, AT&T déploie sa technologie DSS. Le deuxième plus grand transporteur du pays déclare: « Grâce au DSS, AT&T peut déployer la 5G plus rapidement et plus efficacement pour aider plus de clients à tirer parti de la technologie 5G, plus tôt.

Cette technologie aide à créer un réseau intelligent et robuste pour les clients. » Igal Elbaz, vice-président directeur de la technologie sans fil et d’accès chez AT&T, a déclaré dans un communiqué que « le DSS est un tremplin important sur notre chemin vers la 5G à l’échelle nationale. Nous avons été le premier opérateur américain à déployer cette technologie dans notre réseau, et il joue maintenant un un rôle important alors que nous travaillons vers une empreinte nationale 5G cet été. » L’exécutif a déclaré plus tôt ce mois-ci: « Les performances du DSS dépendront en grande partie de la fréquence à laquelle la demande de trafic change et de la granularité des allocations de ressources. »

AT&T lance la 5G sur 28 nouveaux marchés

Le réseau 5G d’AT & T utilise le spectre à basse bande 850 MHz du fournisseur de services sans fil. Comme le spectre à basse bande de 600 MHz utilisé par T-Mobile pour son réseau national 5G, ces signaux peuvent parcourir de longues distances et pénétrer dans les structures, mais ils ne fournissent pas la vitesse de téléchargement rapide des données que vous attendez de la 5G.

Cependant, AT&T a également son réseau 5G + plus rapide qui utilise le spectre mmWave à haute bande pour donner aux consommateurs des vitesses de téléchargement 5G extrêmement rapides. Le problème avec les signaux mmWave est qu’ils ne couvrent pas beaucoup de terrain et qu’ils sont facilement bloqués par les structures. Bien que le DSS permette aux opérateurs d’offrir la 5G sans supprimer la capacité 4G, la technologie n’ajoute pas réellement de capacité supplémentaire.