AT&T a effrayé les clients avec un avertissement de mise à niveau de téléphone trompeur

AT&T a effrayé les clients avec un e-mail leur disant de mettre à niveau leurs téléphones pour continuer à servir.

Cependant, il n’a pas dit que les clients avaient jusqu’en février 2022 pour changer, ce qui fait se demander s’il s’agissait d’une arnaque.

Le transporteur a déclaré que l’omission était une erreur.

AT&T a déjà été accusé d’avoir induit des clients en erreur, mais son dernier incident était particulièrement inquiétant pour certaines personnes – même s’il n’était apparemment pas intentionnel.

Police Android signale que les clients d’AT & T ont reçu un e-mail leur indiquant que leur téléphone n’est «pas compatible» avec sa dernière technologie réseau et doit être mis à niveau pour «continuer à recevoir le service». C’est un peu inquiétant lorsque les téléphones sont relativement récents, comme le Galaxy S10e de Samsung ou le Nokia 6.1. Un propriétaire de S10e sur le forum d’AT & T s’est demandé si le message n’était pas une «arnaque».

L’e-mail lié à un article d’assistance indiquant clairement que les clients ont jusqu’en février 2022, date à laquelle AT&T coupe son réseau 3G et cesse de prendre en charge les téléphones sans appels HD Voice. Le message d’AT & T n’a pas clarifié cela, cependant, donnant l’impression que les clients perdent bientôt leur service au lieu d’un an et demi plus tard. L’opérateur a ajouté à la confusion en envoyant des messages aux abonnés dont les téléphones prennent en charge la voix HD.

Lire la suite: Comment la voix HD améliorée rend vos appels nets et clairs

Dans une déclaration à Police AndroidAT&T a qualifié les omissions d’erreurs. Il a reconnu que l’e-mail «aurait dû inclure» la date limite de 2022 et que seuls les clients sans HD Voice «auraient dû recevoir» le message. Le fournisseur a recommandé de contacter le support client en cas d’incertitude quant à l’avenir à long terme d’un téléphone, même s’il s’est arrêté avant de promettre un message de clarification.

Quelles que soient les intentions d’AT & T, le timing d’un message comme celui-ci était plus qu’un peu malheureux. Il disait effectivement aux clients de dépenser de l’argent sur un nouveau téléphone au milieu d’une pandémie définie par des difficultés économiques. Heureusement, la vérité est nettement moins alarmante. Si vous avez un téléphone concerné, vous disposez encore de deux ans pour planifier votre stratégie de mise à niveau.