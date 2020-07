Atresplayer Premium prépare « Le moment décisif », un documentaire sur Miguel Ángel Blanco et Ortega Lara

Atresplayer Premium, la plateforme de paiement d’Atresmedia, continue de miser fermement sur sa propre production et donc, après la première de «Disons que je parle de Sabina» ​​et que le documentaire «Ellas» soit au milieu du processus de production, ses managers ont maintenant donné leur feu vert à « Le moment décisif », un nouveau documentaire original Il racontera comment les jours qui se sont écoulés entre le sauvetage de José Antonio Ortega Lara et le meurtre de Miguel Ángel Blanco ont été vécus en Espagne, jours critiques pendant lesquels le pays était complètement paralysé.

Affiche ‘Le moment décisif’, documentaire d’Atresplayer PremiumAtresmedia

Ce documentaire journalistique est un projet produit par Atresmedia Televisión en collaboration avec Buendía Estudios et La Caña Brothers qui Il peut également être vu partout sur la planète grâce à la version internationale de la plateforme. Teresa Latorre et Luz Aldama, directeur des programmes en cours chez Atresmedia, sont les producteurs exécutifs de ce nouveau pari, Il profitera également des avantages narratifs de la fiction pour révéler tout ce qui s’est passé à cette époque, à mesure que la plateforme de paiement avance.

12 jours clés pour l’Espagne

Les enregistrements de la même chose commenceront cette semaine et ils se prolongeront tout au long du mois dans différents endroits à Madrid et au Pays basque. En plus d’une infinité de témoignages, le documentaire comprendra des images inédites sur le fonctionnement de la Garde civile du sauvetage d’Ortega Lara. Il racontera ce qui s’est passé depuis le matin du 1er juillet 1997, date à laquelle le responsable de la prison kidnappé par l’ETA a été libéré., José Antonio Ortega Lara après 532 jours de captivité jusqu’à la fin de Miguel Ángel Blanco, un jeune conseiller d’Ermua qui a été exécuté par ETA, un fait qui a sans aucun doute marqué l’avenir de la bande territoriale, a maintenant disparu.

Production interne d’Atresplayer Premium

Ce sera un nouveau projet qui rejoint toutes les productions originales d’Atresplayer Premium. De cette façon, en plus de fictions exclusives telles que ‘#Luimelia’, ‘Veneno’ ou ‘El nudo’, la plateforme a également pré-publié la série Antena 3 ‘La valla’, ‘Mentiras’ ou ‘Benidorm’ et d’autres productions du groupe comme «Aimer pour toujours», «La roulette de la chance», «Votre visage vous semble familier» ou «La voix». Dans le même temps, le deuxième tour de «People Talking», le documentaire «Disons que je parle de Sabina» ​​et Un documentaire «Ellas» a été lancé dans lequel cinq transsexuels vont raconter leur vie.