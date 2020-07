ATK propose de supprimer le plafond salarial des équipes ISL – Football

in

Prenant la route la moins fréquentée au milieu de la pandémie COVID-19, trois fois champions ATK ont approché la Super League indienne (ISL) avec une proposition audacieuse de supprimer le plafond salarial de Rs 16,5 crore par équipe / par saison.

Football Sports Development Ltd., qui organise la meilleure ligue de football du pays, a reçu la suggestion lors d’une réunion avec les 10 clubs en compétition il y a environ un mois, après avoir demandé des commentaires sur la participation des joueurs étrangers à la saison 2020-2021 et aux éditions futures.

Le plafond salarial est la dépense globale maximale pouvant être engagée par un club pour l’inclusion d’un joueur dans l’équipe et comprend le salaire annuel, les bonus et les frais d’inscription.

Le Mumbai City FC, désormais soutenu par les géants de la Premier League anglaise Manchester City, est également du même avis et a soutenu la proposition d’ATK, ont déclaré des sources bien placées dans la fraternité du football indien.

«Cela a été proposé lors de la réunion du FSDL avec les clubs il y a un mois et la suppression du plafonnement des prix est une suggestion que l’ISL étudiera. Il est trop tôt pour qu’ISL n’adopte aucun plafond salarial, mais cela peut être fait dans un proche avenir », a déclaré une source proche de l’ISL à PTI.

« Non seulement cela, ATK avait également le soutien du Mumbai City FC, qui est soutenu par le même groupe que Manchester City », a ajouté la source.

Il est entendu que le lucratif ISL est enthousiaste à propos de la proposition car elle indique qu’il y a des preneurs pour le football indien qui veulent desserrer les cordons de leur bourse.

«Cela montre que le football indien est sur la bonne voie et que les gens sont prêts à y investir», a ajouté un initié conscient des développements.

Le Mumbai City FC est prêt à payer des frais de transfert de Rs 1,6 crore pour la star du FC Goa, Hugo Boumous, avant l’arrivée de la saison à venir.

Le milieu offensif franco-marocain était l’un des meilleurs joueurs de la compétition la saison dernière et a marqué 11 buts et en a assisté 10.

Lorsqu’elle a été contactée, l’équipe basée à Calcutta, rebaptisée ATK-Mohun Bagan après le rapprochement avec le club emblématique de 131 ans, n’a pas été à venir.

Alors que le directeur général Raghu Iyer a qualifié cela incorrect, un autre officiel de la franchise a déclaré qu’ils «respecteraient les règles et règlements de l’ISL dans le cadre de la ligue».

La franchise ATK est détenue conjointement par les industriels Sanjiv Goenka, Harshavardhan Neotia, Utsav Parekh, ancien capitaine de l’équipe de cricket indienne et actuel président de la BCCI Sourav Ganguly et Mohun Bagan Football Club (India) private Ltd.

L’acteur Ranbir Kapoor et Bimal Parekh sont copropriétaires de la franchise Mumbai.

La sixième saison de la ligue a vu une réduction du plafond salarial pour les clubs de Rs 17,5 crore à Rs 16,5 crore. L’ATK est de loin le club le plus titré de l’ISL, ayant remporté le titre un record à trois reprises, en 2014, 2016 et 2020.

Conformément à la politique énoncée, FSDL «se réserve le droit d’ajouter, de modifier, d’amender, d’annuler, de limiter, de modifier ou de changer, en tout ou en partie, à tout moment, ces conditions, sans préavis».