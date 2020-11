ATK Mohun Bagan deux bons dans le derby de Kolkata – Football

Manvir Singh a fait mieux que de contribuer au premier but de l’ATK Mohun Bagan sur ISL7 quand vendredi soir, il a marqué avec un superbe pied gauche. Le but de Singh à la 85e minute contre le SC East Bengal a couronné une victoire 2-0 pour ATK Mohun Bagan après que Roy Krishna ait ouvert le score avec un autre pied gauche à la 49e.

« Deux victoires, deux draps propres, ça a été un bon début », a déclaré le milieu de terrain central de l’ATK Mohun Bagan Carl McHugh, qui avec le défenseur central Tiri a de nouveau joué un rôle clé dans la mise en place d’un autre spectacle défensif compact.

Singh, 25 ans, a un faible pour Goa. Il a joué trois saisons pour le FC Goa avant de passer à l’ATK Mohun Bagan et en 2017 avait marqué le vainqueur du Bengale lors de la finale du Trophée Santosh contre Goa. Vendredi, il a profité d’un défi précoce de Narayan Das, a mâché le sol de Tilak Maidan, a coupé et bombé le toit. « Bon joueur, bon professionnel », a déclaré l’entraîneur de l’ATK Mohun Bagan Antonio Lopez Habas, peu connu pour faire l’éloge des individus.

Après une première mi-temps régulière, le but de Krishna avait mis ATK Mohun Bagan sur leur chemin. Jayesh Rane a lancé le mouvement. Deux passes lisses de Rane et Hernandez, l’Espagnol bouclant et se retournant du skipper du SC East Bengal Danny Fox, ont fait aligner Krishna avec une vue complète du but. Son entraînement instantané est passé par les jambes du défenseur Scott Neville et sous le bras de Debjit Majumder, le SC East Bengal a payé pour se déplacer tôt.

Si le SC East Bengal n’était pas aussi clinique, c’est parce qu’il n’a pas eu le temps de s’installer. Pourtant, ils ont joué 22 passes sur le terrain, le mouvement se terminant par une tête de Jacques Maghoma, ont mis du personnel derrière le ballon et l’Allemand Matti Steinman a a bien commencé au milieu de terrain central. Balwant Singh s’est placé entre les défenseurs centraux une fois et à la huitième minute, le SC East Bengal aurait pu obtenir un penalty si l’arbitre CR Srikrishna avait estimé que Tiri avait suffisamment coupé la cheville d’Anthony Pilkington.

Après l’oscillation précoce, ATK Mohun Bagan s’est installé dans son stratagème habituel consistant à s’asseoir profondément et à chercher à frapper la pause. Il a obtenu la meilleure chance de la première mi-temps lorsque la volée de 38e minute de Hernandez a permis à Majumder de prendre la main après avoir volé à sa gauche. C’était après qu’une livraison voulue par Prabir Das ait percuté l’horizontale.

Pilkington de plus en plus dans le jeu, enveloppant sa botte sur un tir à la 83e minute qu’Arindam Bhattacharja a dû voler et éviter, Maghoma laisse également présager une bonne saison pour les hommes de Fowler. «Nous étions un peu naïfs à la fin mais nous avons montré quelques aperçus de quel type d’équipe nous serons. Nous irons mieux », a déclaré Fowler.