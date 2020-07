Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy – Détails zur Story & mehr

Koei Tecmo a publié aujourd’hui de nouveaux détails sur Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, y compris l’histoire et les personnages.

Dans Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète Ryza revient pour une toute nouvelle aventure – l’histoire se poursuit trois ans après les événements de Atelier Ryza: Ever Darkness et la cachette secrète et accompagne Ryza dans son voyage vers la capitale royale d’Ashra-am Baird, où elle explore des ruines antiques et découvre la vérité derrière les mystères de la légende perdue.

En cours de route, elle acquiert de nombreuses nouvelles compétences qui l’aideront à gérer les dangers et les tâches qui l’attendent. Entre autres, elle apprend à nager. La technique de nage nouvellement apprise de Ryza l’aide non seulement à découvrir des matériaux dans l’eau, mais la conduit également à l’entrée d’un donjon sous-marin.

Ryza est à nouveau accompagnée de ses amis heureux et moche lors de son voyage – entre autres encore: Klaudia. En tant que fille unique d’une famille de commerçants, Klaudia a travaillé dans la capitale royale, où elle se souvient des aventures avec Ryza qu’ils ont eues ensemble trois ans plus tôt. Klaudia aspire toujours à une vie plus excitante et retrouve fatalement Ryza, qu’elle rencontre à Royal Capital. «Fi» rejoint également une créature mystique du groupe autour de Ryza dans cette aventure. L’être ne parle pas, mais est très expressif et plein d’émotions. Il se lie rapidement d’amitié avec Ryza et l’aide à trouver des réponses sur la vraie signification des légendes perdues.

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète sortira cet hiver sur PS4, Switch et PC. Les acheteurs recevront également une tenue bonus pendant les premiers jours.