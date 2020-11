Atelier Ryza 2 – Chanson thématique présentée dans la bande-annonce

Koei Tecmo donne un avant-goût de la bande originale d’aujourd’hui Atelier Ryza 2qui a publié la chanson thème pour cela.

Dans le même temps, l’édition numérique Deluxe du jeu, qui accompagne le Season Pass, est dévoilée aujourd’hui. Le Season Pass comprend une tenue de maillot de bain, le pack d’extension de recette, la carte supplémentaire, la carte ultra-difficulté et un ensemble de musique de fond.

Dans Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète Ryza rencontre non seulement de vieux amis, par exemple Lent Marslink et Tao Mongarten, mais aussi de nouveaux personnages qui l’aident pendant l’aventure. Au Academy District Café, Ryza rencontre Zephine Baudouin – Zephine s’occupe du panneau d’affichage du café, à travers lequel Ryza obtient ses missions et qui devient un élément clé de l’aventure de Ryza.

Les citoyens de la capitale royale utilisent le babillard pour afficher leurs emplois, qui vont des courses à la défaite des créatures. En récompense, Ryza reçoit de l’argent, du matériel et même des points de compétence. D’autres personnages fascinants de la capitale royale incluent Dennis Holland, un commerçant et ancien ami de l’île Kurken, Romy Vogel et l’agriculteur Cassandra Capelli, dont le père possède d’abondantes terres fertiles dans le district agricole de la capitale royale.

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète paraîtra le 29 janvier 2020.