Atari publie de manière surprenante PONG Quest for Steam aujourd’hui

Atari a publié un nouveau jeu à l’improviste aujourd’hui sur Steam car les joueurs peuvent désormais essayer PONG Quest, développé par Checkered Ink Ltd. S’inspirant du jeu vidéo classique, les joueurs se lanceront dans ce qui est essentiellement un jeu d’action-aventure RPG. Vous jouerez une aventure de jeu de rôle comprenant plusieurs options de personnalisation immersives, des dizaines de power-ups spécialisés et un PONG Expérience multijoueur alimentée par des palettes. Vous pouvez personnaliser votre héros et sauter dans ce titre étrangement attachant mettant en vedette plus de 50 types de balles différentes, chacune avec ses capacités uniques. Vous résolverez des énigmes et récolterez du butin en découvrant les secrets des orbes. Vous pouvez jouer avec jusqu’à quatre autres joueurs dans des batailles multijoueurs, où vous pourrez sélectionner vos balles et vous efforcer de perfectionner votre propre chargement. Affrontez ensuite d’autres pagaies pour tenter de gouverner cet univers. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous avec la bande-annonce et un devis de la société sur la sortie.

« Ses PONG comme vous ne l’avez jamais imaginé! Plongez-vous dans un tout nouveau monde de PONG– un plaisir inspiré où vous vous aventurerez comme une jeune pagaie courageuse traversant une variété de donjons perfides, tous librement basés sur des succès classiques d’Atari, y compris Astéroïdes, Mille-Pattes, et plus. Votre voyage dictera le destin de PONG World en révélant les mystères de la porte effrayante! Dans PONG Quest, vous explorerez un monde fantastique en rencontrant une variété d’adversaires de pagaie dans des batailles énergiques et RPG! Déverrouillable spécial PONG les balles ajoutent de nouvelles profondeurs et de la stratégie au gameplay classique en donnant une touche fraîche et moderne à l’original. Des modes de combat classiques, compétitifs et en ligne complètent le plaisir, complétant un mode histoire fantastique – c’est PONG comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, mais tout ce que vous aimez à ce sujet! «

« Depuis l’annonce, la réponse à PONG Quest a été extrêmement positif « , a déclaré Atari COO Jean-Marcel Nicolai. « Cette variante du classique séminal s’adresse à la fois aux fans d’Atari depuis toujours familiers avec l’original et à une nouvelle génération de joueurs qui apprécieront le gameplay étonnamment dynamique. Nous sommes ravis de mettre ce titre entre les mains de joueurs à la hauteur du défi. de sauver PONG World! «

