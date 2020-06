ASX suit Wall Street vers le bas alors que les investisseurs réalisent que la reprise sera plus lente qu’ils ne le pensaient

Depuis le 23 mars, les marchés boursiers mondiaux sont en hausse, mais la course vient de s’interrompre.

Les indices boursiers à un jour en Amérique du Nord et en Europe ont plongé, en particulier le Dow Jones qui a chuté de près de 7%. Ce matin, l’ASX a emboîté le pas, chutant de près de 3%.

Dans une statistique plus révélatrice, plus de 10 fois le nombre d’actions ASX avait chuté par rapport à ce qui avait été gagné au cours des 10 premières minutes de négociation.

Pourquoi la chute soudaine?

COVID-19 a toujours été sérieux

L’Australie a évité une escalade des cas de COVID-19 comme on l’a vu dans de nombreux autres pays. Mais le gouvernement Morrison a reconnu que l’économie était en récession.

Alors que les États rouvrent progressivement leurs portes, on craint que la reprise ne soit entravée par des retards dans la suppression des restrictions, en particulier la fermeture des frontières des États.

Le Premier ministre Scott Morrison a également déclaré cette semaine qu’il ne prolongerait pas les plans de relance JobKeeper et JobSeeker après septembre

Pendant ce temps, dans le pays avec le plus de cas de COVID-19, les États-Unis, il est devenu plus clair cette semaine que le chemin de la reprise est beaucoup plus long que les investisseurs l’avaient espéré.

Mercredi (heure des États-Unis), Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a versé de l’eau froide sur l’idée d’une reprise économique rapide en «V».

Entre autres commentaires, Powell a déclaré qu’il ne pensait même pas à augmenter les taux d’intérêt pour les deux prochaines années.

Il a également fait valoir que davantage de dépenses seraient nécessaires – un sentiment qui a été repris par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

« Je pense que l’économie va rebondir de manière significative, mais il y a encore des dégâts importants dans certaines parties de l’économie », a déclaré Mnuchin.

« Nous allons utiliser tous nos outils fiscaux pour travailler avec le Congrès afin de restaurer cette économie là où elle était. »

En outre, l’augmentation du nombre de cas aux États-Unis, alors que les États rouvrent progressivement, a fait craindre une deuxième vague.

Plus tôt ce mois-ci, les investisseurs ont été encouragés par les chiffres prometteurs de l’emploi aux États-Unis. Mais les demandes d’emploi sont toujours supérieures à 20 millions, soit plus du double de leur pic pendant la GFC.

La correction que nous devions avoir ou quelque chose de plus grave?

Les analystes attribuent cette soudaine tendance à la baisse au fait que les investisseurs réalisent que la reprise sera plus longue que prévu.

Kristina Hooper, stratège en chef du marché mondial chez Invesco, a déclaré que Jay Powell avait jeté «beaucoup d’eau froide sur ce [recovery] récit ».

Cependant, elle a également noté que «généralement, la réaction initiale à la conférence de presse de la Fed n’est pas la réaction ultérieure. Les investisseurs doivent être digérés ».

Dans une note client ce matin, l’analyste forex NAB Ray Attrill a réservé son jugement quant à savoir si c’était le début de quelque chose de plus sérieux.

Mais il a noté que le marché avait peut-être été suracheté ces derniers jours.

Attrill a déclaré que l’ampleur de la récente remontée du marché des actions, qui, selon tous les comptes, était due en grande partie à la forte participation des investisseurs de détail, a retiré certains indicateurs techniques, tels que les indices de force relative, des graphiques.

Cependant, il pense que les actions des banques centrales contribueront à risquer les actifs.

« Nous ne doutons pas du pouvoir continu des actions de politique des banques centrales, de la Fed en particulier, pour continuer à placer un plancher sous les actifs à risque par rapport aux fondamentaux économiques sous-jacents sur lesquels les cours des actions sont censés être basés », a déclaré Attrill.

