ASX Small Cap Lunchtime Wrap: Matin de ciel rouge, avertissement du berger

C’était un bain de sang sur les marchés mondiaux hier. Les marchés américains ont le plus baissé depuis le 16 mars, les marchés européens ont le plus baissé en plus de 11 semaines, et le marché australien a maintenant fortement chuté à l’ouverture. Qui est à blâmer?

Ce pourrait être le gars qui a appelé le célèbre investisseur Warren Buffett «un idiot» et le day trading «si facile et facile».

Ou peut-être que Jerome Powell n’était pas assez optimiste lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine hier soir.

Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG, a déclaré qu’un rapide coup d’œil à la réaction du marché à la Fed de la nuit dernière suggérerait que Powell était une grande déception pour les investisseurs.

Ce n’est pas vraiment juste, cependant. L’engagement de la Fed à soutenir durablement l’économie américaine est désormais plus fort que jamais, dit-il.

«Indépendamment de laisser les taux en gel profond pour les deux prochaines années (au moins), le message clair a été que la banque centrale la plus puissante du monde s’est engagée à réparer les dommages à l’économie américaine causés par COVID-19, indépendamment de ce que font les marchés », explique Beauchamp.

« Les investisseurs sous-estiment la Fed à leurs risques et périls. »

Mais peut-être que l’absence de toute nouvelle action signifiait qu’une baisse à court terme des stocks était presque garantie, dit Beauchamp.

« La grande question sera de savoir si la baisse de 1000 points du Dow Jones cette semaine mettra fin aux précédents depuis mars, et fournira simplement aux investisseurs la possibilité de renouveler leur engagement envers ce rallye des actions », dit-il.

PETITS GAGNANTS

Voici les actions ASX small cap les plus performantes à 12h le vendredi 12 juin:

Faites glisser ou faites défiler pour afficher le tableau complet. Cliquez sur les titres pour trier.

CODE COMPAGNIE PRIX CHANGEMENT CAPITALISATION BOURSIÈRE CCE Carnegie Clean Energy 0,002 50,00% 11,1 M $ FEL Fe 0,016 33,33% 8,3 M $ APD Orcoda 0,13 18,18% 18,0 M $ GUL Gullewa 0,13 18,18% 20,3 M $ AMO Ambertech 0,058 13,73% 4,5 M $ CRS Ressources Caprice 0,175 12,90% 5,7 M $ GBP Global Petroleum 0,011 10,00% 2,2 M $ M7T Mach7 Tech 0,835 8,72% 151,9 M $ OVT Ovato 0,013 8,33% 9,5 M $ DTM Dart Mining 0,065 8,33% 4,2 M $ JAL Ressources Jameson 0,145 7,41% 38,3 M $ SIH Sihayo Gold 0,017 6,25% 38,9 M $ FXL Flexiroam 0,017 6,25% 451,6 M $ TCN Techniche 0,036 5,88% 7,6 M $ AME Alto Metals 0,075 5,63% 22,0 M $ IQ3 iQ3Corp 0,19 5,56% 19,8 M $ BKY Berkeley Energy 0,295 5,36% 75,0 M $

Agriculteur de vagues Carnegie Clean Energy (ASX: CCE) participe à quatre projets de cadrage à court terme récemment financés par le Blue Economy Cooperative Research Center (BECRC).

Le BECRC coordonne un programme de plus de 300 millions de dollars pour faire progresser l’économie bleue de l’Australie dans les domaines de la production de fruits de mer, des énergies marines renouvelables et de l’ingénierie offshore.

Carnegie a bondi de 50 pour cent, mais a réitéré qu’elle ne sera pas payée pour le «temps modeste du personnel qui aidera à orienter la direction des futures recherches du BECRC».

Entreprise de logistique Orcoda (ASX: ODA) a signé un contrat de neuf ans pour fournir des services de transport en commun et de covoiturage à la station de ski Mt Buller pendant les saisons de ski annuelles.

L’accord vaut environ 2 à 3 millions de dollars par an, ou 20 à 30 millions de dollars si le contrat dure neuf ans.

Le stock a augmenté de 18 pour cent dans le commerce du matin.

Gullewa (ASX: GUL) a augmenté après que Central Iron Ore, coté à la TSX – dont il détient 36,7% – a publié un résultat de forage «exceptionnel» de son projet aurifère South Darlot JV avec Rouge 5 (ASX: ROUGE).

D’importantes intersections aurifères, dont 1,6 m titrant 124,4 grammes par tonne (g / t) d’or à 37 m de la surface, ont fait grimper les actions de Central Iron Ore à la TSX de 2 cents canadiens à 16,5 cents canadiens.

PERTE DE PETITE CASQUETTE

Voici les actions ASX small cap les moins performantes à 12h le vendredi 12 juin:

Faites glisser ou faites défiler pour afficher le tableau complet. Cliquez sur les titres pour trier.

CODE COMPAGNIE PRIX CHANGEMENT CAPITALISATION BOURSIÈRE ISU Isentrique 0,016 -42,86% 52,4 M $ VIC Mines de la victoire 0,001 -33,33% 3,1 M $ ICG Inca Minerals 0,001 -33,33% 4,1 M $ UUV UUV Aquabotix 0,001 -33,33% 758 000 $ HANCHE Ressources Hipo 0,01 -28,57% 3,9 M $ CAV Ressources Carnavale 0,003 -25,00% 4,5 M $ BMG Ressources BMG 0,003 -25,00% 1,8 M $ AAJ Ressources Aruma 0,003 -25,00% 2,1 M $ DDD Ressources 3D 0,003 -25,00% 9,9 M $ RNX Exploration des renégats 0,003 -25,00% 2,1 M $ MPP Verre de performance Metro 0,19 -22,45% 45,4 M $ EPM Métaux Eclipse 0,007 -22,22% 9,9 M $ EN1 Engager: BDR 0,005 -21,43% 4,6 M $ XTC Ressources Xantippe 0,002 -20,00% 6,7 M $ MGT Mines de magnétite 0,002 -20,00% 4,5 M $ HZR Groupe Hazer 0,46 -19,30% 52,3 M $ IXU IXUP 0,013 -18,75% 2,9 M $ ALG Loisirs ardents 0,44 -18,52% 213,5 M $ CCA Changer la situation financière 0,11 -18,52% 29,2 M $ KTG K-Tig Ltd 0,135 -18,18% 19,5 M $ WCN Minéraux de falaise blanche 0,009 -18,18% 4,4 M $ HLX Ressources Helix 0,009 -18,18% 5,3 M $





Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? – C’est gratuit. Désabonnez-vous quand vous le souhaitez.