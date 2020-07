ASUS ROG Phone 3 et Lenovo Legion pour offrir aux utilisateurs un gameplay sans bouton

Le prochain ASUS ROG Phone 3 a été dévoilé aujourd’hui et ce sera le premier produit phare à porter la SDS GamingBar. La technologie permet aux fabricants de téléphones de transformer le bord de n’importe quel appareil en une interface tactile sensible à la force. La GamingBar signifie que les boutons peuvent être remplacés par de nouveaux déclencheurs Air « hyper réactifs » via le bord interactif sans lunette du téléphone.

Des déclencheurs aériens ont été trouvés l’année dernière ASUS ROG Phone II et ils peuvent être personnalisés pour reconnaître n’importe quel tapotement, pression, pression ou geste avec le type de précision que les joueurs expérimentés veulent et ont besoin. Une longue pression peut recharger des munitions, un robinet peut tirer une arme et la direction dans laquelle l’arme tire peut être modifiée d’un simple glissement. Bryan Chang, directeur général de l’unité commerciale Smartphone chez ASUS, a déclaré: «La réception des AirTriggers sur le ROG Phone II a été extrêmement positive et ils sont rapidement devenus l’une des fonctionnalités les plus populaires du téléphone, nous étions donc très heureux de déployer encore plus vite AirTriggers dans le ROG Phone 3 grâce à GamingBar. La possibilité de peaufiner les fonctionnalités d’AirTriggers via des mises à jour du micrologiciel en direct est un autre avantage clé de la technologie, car elle nous permet d’itérer et de repousser constamment les limites du jeu mobile sans aucun limitations matérielles. «

Sentons, la société qui a créé la SDS GamingBar, a également annoncé aujourd’hui que la technologie se trouvait sur le premier téléphone de jeu de Lenovo, le Lenovo Legion. Avec la GamingBar, le téléphone devient un contrôleur semblable à une console sans avoir à inclure de boutons sur le bord du combiné. La fonction reconnaît les tapotements durs et doux, ainsi que plusieurs diapositives et balayages. Des gestes comme ceux-ci peuvent activer des options de jeu telles que recharger une arme, la tirer ou changer le point de vue du joueur. Le directeur général de l’activité de téléphonie chez Lenovo, Chen Jin, a déclaré: «Nous avons été extrêmement impressionnés par la capacité de leur équipe à configurer leur GamingBar pour s’adapter non seulement aux spécifications du téléphone, mais également nous permettre de continuer à ajouter de la valeur au fil du temps. -mises à jour du firmware en direct. «

GamingBar de Sentons n’est que le dernier ajout à sa gamme de solutions SDSWave qui élimine ces boutons ennuyeux. D’autres utilisations de la technologie comprennent des capacités de diapositive à zoom pour les appareils mobiles. Le PDG de Sentons, Jess Lee, déclare que « Si vous voulez gagner la guerre des joueurs mobiles, vous avez besoin de quatre choses: les derniers et meilleurs processeurs, de superbes écrans haute fréquence, d’énormes batteries et GamingBar. » Il ajoute que « La GamingBar n’a pas d’égal en termes de vitesse, de précision et de réactivité dans le gameplay. »