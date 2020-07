Asus annonce le ROG Phone 3 5G: le superphone gamer

Les smartphones de jeu sont en quelque sorte une niche étrange et difficile, car les utilisateurs et les fabricants ont du mal à définir ce qu’est exactement un «téléphone de jeu» et ce qui le distingue des autres smartphones de haut niveau.

Asus est probablement le seul fabricant de téléphones à produire audacieusement un nouveau téléphone ROG chaque année. La société semble convaincue qu’elle a le doigt sur le pouls des amateurs de jeux et continue d’avancer. Et donc, en 2020, nous obtenons l’Asus ROG Phone 3 – un autre téléphone incroyablement puissant, éclairé par RVB et agressif avec un grand écran et une grande batterie.

Examinons cela de plus près:

Conception et affichage de l’Asus ROG Phone 3 5G

Le ROG Phone 3 ressemble beaucoup à son prédécesseur – il a la même forme, la même taille et les mêmes dimensions que le ROG Phone 2. Asus a affirmé qu’il s’agissait d’un choix délibéré – ils veulent que les utilisateurs se sentent familiers avec lui, mais – plus important encore – vos anciens accessoires ROG 2 ne seront plus obsolètes avec ce nouveau modèle. Le logo LED RVB à l’arrière est bien sûr toujours là.

Pourtant, il y a quelques différences. Le module de caméra à l’arrière est maintenant allongé, car il contient non pas deux mais trois caméras; le verre arrière est brillant et transparent, vous offrant une belle vue sur le dissipateur thermique en dessous; et les accents de bronze ont été supprimés, donnant au téléphone un aspect plus discret, discret ou furtif.

ROG Phone II (à gauche) à côté du ROG Phone 3 (à droite)

Le téléphone est toujours tout à fait la bête à 240 grammes (8,47 oz), mais bon – il est bourré de matériel.

Il y a un écran de 6,59 pouces à l’avant avec des cadres supérieur et inférieur qui maintiennent les haut-parleurs stéréo avant. Pas d’encoches, pas de découpes – c’est un rectangle complet avec un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9.

L’écran du ROG Phone 3 est une dalle AMOLED, certifiée HDR10 +, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il a un taux d’interrogation tactile de 270 Hz et Asus revendique un délai de réponse tactile de 25 ms – c’est un record rapide.

Sur la gauche du téléphone, nous avons le connecteur Asus propriétaire pour tous les accessoires susmentionnés – les stations d’accueil, les connecteurs Ethernet et le ventilateur AeroCooler, qui sera fourni dans la boîte. Les déclencheurs de jeu font également un retour – des coussinets à ultrasons sur le châssis du téléphone qui simulent les déclencheurs du contrôleur.

Le ventilateur AeroCooler

Ce que nous n’avons pas cette fois-ci, c’est une prise casque 3,5 mm. Vous devrez soit utiliser le dongle fourni avec le téléphone, soit utiliser la prise casque 3,5 mm de l’AeroCooler 3.

Spécifications de l’Asus ROG Phone 3 5G

L’Asus ROG Phone 3 est disponible en deux versions. Il y a un ROG Phone 3 Strix Edition plus abordable avec un octa-core, 2,84 GHz Qualcomm Snapdragon 865, et puis il y a la vraie affaire – le ROG Phone 3 qui berce la dernière puce de Qualcomm – le 3.1 GHz, Snapdragon 865+. Il s’agit d’une version légèrement améliorée du 865 avec une augmentation de vitesse allant jusqu’à 10%.

Quelle que soit la version que vous choisissez, vous obtenez la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1 – les puces de mémoire les plus rapides de ce côté de la ville.

Les variantes du ROG Phone 3 démarrent avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, puis terminent avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’édition Strix, plus abordable, est livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, ainsi qu’un modèle spécial 12 Go / 256 Go destiné uniquement au marché chinois.

Il n’y a pas de fente pour carte SD à bord, mais le téléphone prend en charge le système de fichiers NTFS, vous pouvez donc brancher un disque dur externe directement dans l’USB Type-C.

Les haut-parleurs stéréo sont censés être une amélioration par rapport au modèle de l’année dernière – avec 7 aimants par pilote et une optimisation audio améliorée par Dirac. Asus dit qu’ils fourniront des basses plus puissantes et un son spatial amélioré pour les rendre plus grands et plus forts qu’auparavant. Le port USB Type-C dispose d’un DAC haute résolution avec échantillonnage 24 kHz / 24 bits.

Tout cela est alimenté par une énorme batterie de 6 000 mAh, qui prend en charge 30 W Quick Charge 4. Pas de charge sans fil, cependant. C’est logique. D’une part, il ne semble pas que ce téléphone ait beaucoup de place pour plus de choses, et d’autre part – Asus met l’accent sur la longévité de la batterie. C’est quelque chose que la société a clairement indiqué: elle veut que votre téléphone dure et la batterie est l’une de ces choses qui peuvent se dégrader assez rapidement. Surtout si vous le chauffez via une charge sans fil régulièrement.

Caméras 5G Asus ROG Phone 3

Il s’agit peut-être d’un téléphone de jeu, mais le ROG Phone 3 ne fait pas de compromis en matière d’appareils photo. Le tireur principal à l’arrière a un Sony IMX686 64 MP qui rassemble les pixels pour prendre des photos 16 MP. Le binning permet des grappes de 1,6 micron, ce qui devrait prendre plus de lumière et de détails. Il a également une assez grande ouverture F1.8.

Le deuxième appareil photo est un jeu de tir à objectif ultra-large de 13 MP pour ces gros plans de paysage ou d’action. Et puis il y a un appareil photo macro de 5 MP pour … eh bien, des gros plans extrêmes, si c’est ce que vous aimez photographier.

Sur le devant, il y a un vivaneau selfie de 24 MP – probablement conçu pour ceux qui veulent diffuser leur jeu avec une caméra faciale de haute qualité.

Mis à part les chiffres, l’appareil photo principal du ROG Phone 3 peut prendre des vidéos 8K à 30 FPS. Cela bat le Galaxy S20 Ultra, qui enregistre également 8K mais à une limite de 24 FPS. C’est une résolution folle – peu de gens peuvent lire un clip 8K sans hoquet. Mais bon… si un téléphone over-the-top est ce que vous voulez.

Il existe un mode photo manuel ainsi qu’un mode vidéo professionnel, qui vous permettront de choisir l’exposition, la mise au point et la balance des blancs, ainsi que le microphone avec lequel enregistrer l’audio. Les modes vidéo normaux prennent désormais en charge la vidéo HDR et il existe une stabilisation HyperSteady pour des séquences ultra-fluides.

L’Asus ROG Phone 3 est lancé en Europe et en Asie au prix suivant:

ROG Phone 3 Édition Strix: SD 865, 8 Go / 256 Go – 799 € (923 $)

Téléphone ROG 3: SD 865+, 12 Go / 512 Go SSD – 999 € (1153 $)

Téléphone ROG 3: SD 865+, 16 Go / 512 Go – 1099 € (1269 $)

Pas encore de mot sur le lancement aux États-Unis. Si vous envisagez d’importer l’une de ces bêtes aux États-Unis, sachez qu’elles ne prennent en charge que la connectivité GSM (donc pas de Verizon). Assurez-vous de vérifier la compatibilité de la bande porteuse avant de libérer votre esprit aventureux.