Astuces Fantasy Premier League: soyez audacieux, abandonnez Son Heung-Min et le capitaine Jack Grealish

La Fantasy Premier League revient ce week-end après la trêve internationale, et une surabondance de blessures et de matches difficiles rendent Gameweek 9 difficile à naviguer.

Ceux qui ont encore un Wildcard en jeu seront reconnaissants de l’opportunité de remplacer certains joueurs de haut niveau manquants, mais la sélection sera toujours un casse-tête.

Avec les goûts de Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Ben Chilwell et Matt Doherty tous susceptibles de manquer cette semaine, les gros buteurs défensifs ont une prime.

Mo Salah est positif pour Covid-19 et Raheem Sterling a une blessure au mollet, mettant des points d’interrogation sur certaines grandes options de milieu de terrain.

Ajoutez-y des matchs difficiles à appeler tels que les Spurs accueillant Manchester City, Leicester se rendant à Liverpool, ainsi que des jours difficiles pour Arsenal et Chelsea, et vous vous retrouvez avec une sorte de champ de mines.

Mais, nous sommes tous dans le même bateau, alors jetons un coup d’œil à certaines des options clés.

Capitaine – Jack Grealish – Aston Villa – 7,5 m

Grealish n’est peut-être pas une élite en termes de prix, mais c’est certainement le cas en ce qui concerne les retours ponctuels. Le milieu de terrain a déjà accumulé 60 points cette saison grâce à quatre buts, six passes et quatre feuilles blanches en huit matchs – dont 21 points lors de ses deux dernières sorties.

Une grande partie du jeu de Villa passe par Grealish sur la gauche, et avec lui dominant les coups de pied arrêtés, il n’est jamais loin de l’action.

Surprise-package Villa divertir Brighton ce week-end, mais il y a une grande valeur à ramasser Grealish regardant à moyen terme également. Les rencontres de West Ham, Newcastle, Wolves, Burnley, West Brom et Palace les emmènent au Boxing Day – et quelques gros coups du héros culte seraient le cadeau de fête parfait.

Alternative: Bruno Fernandes – Manchester United – 10,6 m

Alors que Manchester United est plus plat pour tromper, un élément fiable à Old Trafford cette saison a été Bruno Fernandes. Les Portugais ont récolté des scores dans 50% des matchs et un match à domicile ce week-end contre West Brom devrait permettre aux Red Devils de se lécher les lèvres.

Meilleur joueur de la FPL en ce qui concerne l’indice de créativité, Fernandes a cinq buts et trois passes décisives en huit matches et vous voudriez qu’il ajoute à cela contre une équipe de West Brom sans victoire et avec en moyenne plus de deux buts concédés par match. ce terme.

Choix audacieux: Ollie Watkins – Aston Villa – 6,1 m

Oui, nous nous en tenons à Villa – mais il y a certainement de la valeur contre une équipe de Brighton qui a bafoué pour le moins cette campagne. Watkins a joué toutes les minutes cette saison et a obtenu trois gros retours en quatre de ses huit matchs. Ses 47 points le placent sixième parmi les attaquants – et avec seulement 7,3% des joueurs le possédant, il y a aussi une option de différentiel bien rangée.

Un à obtenir: Dominic Calvert-Lewin – Everton – 7,8 m

Après avoir marqué sept buts lors de ses cinq premiers matchs, DCL était une propriété chaude de la FPL et en détient toujours 57,2%.

Avec un but dans ses trois derniers, vous pourriez être pardonné de penser que la bulle a un peu éclaté.

Cependant, ces trois matchs ont coïncidé avec la suspension de Richarlison, et avec le retour du Brésilien, Carlo Ancelotti pourra utiliser sa formation 4-3-3 préférée – la configuration qui a vu de nombreuses chances se créer dans la première partie de la saison.

Associez cela avec des rencontres contre Fulham, Leeds et Burnley dans les trois prochaines semaines et le potentiel pour des courses décentes est certainement là.

Un à éviter: Son Heung-Min – Spurs – 9,6m

C’est vrai, nous évitons le deuxième meilleur pointeur du match.

Avec 74 points en huit buts et quelques passes décisives cette saison, Son est le joueur le mieux possédé du match avec près de 3 sur 5 utilisant ses services.

Creusez dans les chiffres, cependant, et ce décompte est soutenu par quatre traits à deux chiffres, dont un monstre 24 contre Southampton.

La moitié de ses matchs n’ont rien rapporté en termes de buts ou de passes décisives – y compris ses deux derniers.

Avec une liste de matchs de Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool et Leicester lors de leurs prochaines demi-douzaines de matchs, le moment est peut-être venu d’aller à contre-courant et de vous trouver un différentiel.

Achat avantageux: Aaron Cresswell – West Ham – 5,1 m

Avec les problèmes défensifs susmentionnés en ce qui concerne les défenseurs les plus importants pour le moment, Aaron Cresswell de West Ham offre une option solide à l’arrière.

Il mesure plus de 2 m de moins que Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, 0,9 moins cher que le Ben Chilwell et 0,7 de moins que Matt Doherty – mais c’est seulement l’homme de Chelsea qui le surclasse cette campagne.

Statistiquement le défenseur le plus créatif de la FPL, Cresswell a trois passes décisives et trois feuilles blanches à son actif plus un total décent de 38 points.

Sheffield United cette semaine devrait offrir une chance de s’améliorer.

