Astuces Fantasy Premier League: profitez de la faible propriété et du capitaine Kevin De Bruyne dans GW10

Cela a pris un certain temps, mais nous commençons enfin à voir un retour à la normale dans cette saison de Fantasy Premier League avant Gameweek 10.

Chelsea accueille Tottenham à Stamford Bridge dans le grand match de ce week-end tandis que Manchester City et Arsenal divertissent respectivement Burnley et Wolves.

Pendant ce temps, Manchester United se rend à Southampton et Liverpool fait le voyage à Brighton.

Voici quelques conseils pour vous guider tout au long de GW10.

CAPITAINE – KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY | 11,6M

Au moment de la rédaction de cet article, la participation de Kevin De Bruyne est inférieure à 18%, étonnamment bas pour un joueur de son calibre qui a été le meilleur buteur de points la saison dernière. C’est d’autant plus surprenant qu’il n’a raté qu’un seul match sur blessure.

Malheureusement, il a perdu la moitié de ses matchs ce trimestre et se classe 32e parmi les milieux de terrain, donc son manque de propriété est compréhensible.

Cependant, le Belge a commencé à montrer des signes de retour à sa meilleure forme. Il a récolté 13 tirs – plus que tout autre joueur de la ligue – et huit tentatives d’aide au cours des trois derniers GW.

City a de superbes matches à venir, à commencer par Burnley à domicile, alors profitez de son statut différentiel tant qu’il dure.

ALTERNATIVE

JAMIE VARDY (10,2 m) a blanchi contre Liverpool en GW9 mais a récolté trois buts et deux passes lors des trois GW précédents. Il n’est derrière que Dominic Calvert-Lewin dans le tableau des scores avec huit buts et profite d’un match attrayant à domicile contre Fulham cette semaine.

CHOIX AUDACIEUX

PATRICK BAMFORD (6,1 m) n’est pas encore vierge lorsque vous jouez loin de chez vous. En fait, à part la visite de Fulham à Elland Road dans GW2, tous ses retours sont venus de ses voyages. Il fait le voyage à Goodison Park cette fois où Everton n’a pas encore gardé une feuille blanche et concède 2,25 buts par match.

UN À OBTENIR

JAMES MADDISON | LEICESTER CITY | 7,0 M

Après avoir été un favori de la FPL pour la première moitié de la saison dernière, James Maddison était sur le déclin alors que Leicester City quittait le top quatre. Cette campagne a été gâchée par des blessures jusqu’à présent, mais il se remet enfin sur les rails avec des départs dans les deux derniers GW. Bien qu’il ait affronté Liverpool et les Wolves lors de ces rencontres, il a tout de même réussi à créer six occasions impressionnantes et à se remettre en forme au moment opportun avec les Foxes face à Fulham, Sheffield United et Brighton ensuite. Une participation de seulement 2,4% fait de lui un excellent différentiel.

UN À ÉVITER

NICK POPE | BURNLEY | 5,4M

Il n’y a rien de mal avec la capacité de Nick Pope en tant que gardien de but et il a même gardé des draps propres lors de ses deux derniers matchs. Cependant, ceux-ci étaient contre Brighton et Crystal Palace et leurs matches prennent un tour maintenant avec City, Everton et Arsenal ensuite. Les Clarets n’ont pas non plus été entêtés sur la défensive, concédant déjà trois buts ou plus trois fois cette saison.

ACHETER AFFAIRE

THEO WALCOTT | SOUTHAMPTON | 5,8 millions

L’absence de Danny Ings pour cause de blessure semble avoir fait des merveilles pour la production de Che Adams, mais cela a également été bénéfique pour Theo Walcott. Classé comme milieu de terrain, le joueur de 31 ans s’est associé à Adams à l’avant avec le talisman des Saints mis à l’écart. Cela a abouti à un retour offensif à chacun des quatre derniers matchs pour Walcott, récoltant trois passes et un but.

