Astrologie : Les 9 dates les plus importantes en octobre

Auparavant, nous avons examiné le calendrier lunaire d’octobre. Cette fois, nous examinerons les nombreux transits astrologiques qui ont des effets sur nous tous ce mois-ci. De nombreuses planètes reviendront au mouvement direct, le Soleil sera positionné dans le Scorpion passionné et bien plus encore.

6 octobre : Nouvelle Lune en Balance

Une phase lunaire qui vous aidera à trouver l’équilibre et, étant dans le signe du “Nous”, à établir des liens harmonieux avec les autres. Il sera parfait pour les rituels visant à attirer l’amour d’un partenaire dans votre vie.

6 octobre : Pluton direct en Capricorne

L’étoile de la transformation veut que vous cherchiez de nouvelles voies et trouviez de nouveaux chemins pour atteindre vos objectifs professionnels. Il vous donnera la volonté de reconstruire tout ce qui semble s’effriter. C’est un bon jour pour parler à votre patron de vos futurs projets.

7 octobre : Vénus en Sagittaire

La déesse de la beauté, associée à l’énergie joyeuse et aventureuse du centaure, veut que vous vous lanciez sans crainte dans toute affaire liée à l’amour. C’est le meilleur moment pour montrer votre côté spontané. Nous vous conseillons de demander à cette personne qui vous plaît tant de sortir avec vous.

10 octobre : Saturne direct en Verseau

La planète associée à la maturité, dans sa facette directe, vous donnera la clarté dont vous avez besoin pour rendre votre vision et vos objectifs beaucoup plus réalistes. S’il y a eu des tensions avec des amis ou des collègues de travail, nous vous conseillons de dissiper tout malentendu.

18 octobre : Mercure direct en Balance

Avez-vous remarqué comment se déroule votre dialogue avec vous-même et avec les autres ? Avec ce transit, vous serez motivé pour avoir une communication interne et externe beaucoup plus douce et pacifique. Ecrivez à vous-même une lettre d’amour de soi.

18 octobre : Jupiter direct en Verseau

La planète expansive sera responsable d’un moment révélateur. Vous vous rendrez compte que votre rôle en tant qu’individu a un grand impact sur la société. Vous constaterez que les petites actions ont vraiment un effet sur le collectif. Recherchez sur Internet une fondation ou un organisme qui soutient une cause sociale à laquelle vous vous identifiez.

20 octobre : Pleine Lune en Bélier

La Lune de ce jour vous donnera l’impulsion dont vous avez besoin pour affronter cette peur que vous essayez de surmonter depuis six mois. Dans le même temps, vous serez en mesure de reconnaître et d’exprimer vos émotions de manière directe. Si vous vous sentez irrité, faites des exercices de respiration pour vous calmer.

22 octobre : Soleil en Scorpion

Le soleil s’installera dans le signe le plus profond et le plus intense de tous. Rien que cela vous fera montrer votre côté le plus passionné. C’est une saison idéale pour embrasser votre ombre et plonger dans votre monde intérieur. N’ayez pas peur d’exprimer votre sexualité et votre créativité. Identifiez un moment de votre vie qui vous a fait souffrir et notez 5 leçons qu’il vous a enseignées.

30 octobre : Mars en Scorpion

Cette planète liée au courage, imprégnée de l’énorme volonté du Scorpion, vous aidera à affronter tous les obstacles qui se présenteront sur votre chemin. La ténacité sera votre meilleure arme. Faites des activités qui vous font transpirer afin de canaliser votre énergie de manière saine.