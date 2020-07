Aston Villa pourrait signer deux adolescents passionnants, dont la starlette de Bundesliga liée à Dortmund – .

in

Aston Villa pourrait signer deux Néerlandais très bien notés, selon les rapports, avec Sil Swinkels et Melayro Bogarde se dirigeant potentiellement vers l’Angleterre depuis Vitesse Arnhem et Hoffenheim respectivement.

Lorsque le doux parfum du champagne disparaîtra des couloirs de Bodymoor Heath, les géants de Midland se mettront au travail en veillant à ce qu’une autre évasion ultime de la relégation ne soit pas nécessaire cette fois l’année prochaine.

On s’attend à ce qu’Aston Villa renforce une équipe déjà douée, que des joueurs comme Jack Grealish ou John McGinn restent ou partent.

Mais avec les géants de Midland qui cherchent également à construire l’une des académies les plus célèbres du football britannique, ils ne recherchent pas simplement des joueurs capables de se promener dans le onze de départ de Dean Smith.

Bogarde, 18 ans, a disputé deux matches de Bundesliga pour Hoffenheim en 2019/20.

Et, selon BILD, le demi-centre de 6 pieds est déjà une cible non seulement pour Aston Villa, mais aussi pour le Borussia Dortmund et l’Ajax – deux clubs avec un bilan remarquable lorsqu’il s’agit de déterrer la prochaine génération de superstars.

Le neveu de Chelsea a flopé Winston, Bogarde a refusé Manchester United, Manchester City et Arsenal en faveur d’un transfert en Allemagne l’année dernière (Tribal Football).

De Gelderlander, quant à lui, rapporte qu’Aston Villa est également sur le point de signer Swinkels de la tenue Eredivisie Vitesse.

Autre jeune défenseur passionnant, la star de la jeunesse néerlandaise coûtera une somme modique, mais il reste à voir combien Villa se séparera pour sa signature.

Fait intéressant, les anciens champions d’Europe semblent avoir fait un effort concerté pour transformer leur académie en réponse de l’Angleterre à La Masia ces derniers mois, attrapant l’entraîneur très apprécié Mark Harrison de ses rivaux amers West Brom tout en payant à Barcelone la somme stupéfiante de 3 millions de livres sterling pour 16- Louie Barry, un an.

