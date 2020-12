Asseyez-vous, Waifus, la nouvelle bande-annonce de Genshin Impact détaille le mari de Sexyboy Zhongli

La prochaine bannière de Genshin Impact démarre très bientôt, et son personnage en vedette est déjà un succès parmi les fans. Zhongli a le fandom de Genshin Impact « soif af » (c’est ce que les jeunes disent, n’est-ce pas?), À la fois pour ce qui semble être de puissantes capacités dans le jeu et ses charmes de garçon d’anime extrêmement cool. Une nouvelle bande-annonce offre un aperçu étendu des deux.

Zhongli est un personnage géo-propulsé, et nous le voyons pétrifier et briser des groupes d’ennemis dans les remorques. Selon les datamines (via Honey Impact), ses capacités peuvent faire exploser l’énergie géo à proximité, infligeant des dégâts AoE aux ennemis, ce que nous voyons probablement dans la bande-annonce – juste assez de dégâts pour porter le coup fatal à ces créatures et faire les briser.

La bannière commence le 1er décembre et durera jusqu’au 22 décembre. (Des détails sur les heures de début précises sont disponibles sur le site officiel.) En plus de Zhongli, d’autres personnages de souhaits d’événement incluent Xinyan à propulsion pyro, Razor à propulsion électrique et cryo -puissant Chongyun.

Mais regardez Zhongli! Regardez ce sexyboy. (Ce n’est pas votre garçon.)

