Assassin’s Creed Valhalla vs Black Ops Cold War: qui sera en tête des classements après le délai Cyberpunk 2077?

La nouvelle du retard de Cyberpunk 2077 était assez inattendue. Le développeur CD Projekt Red a promis qu’aucun autre retard ne se produirait, mais ils ne pouvaient pas être à la hauteur. Naturellement, la communauté était furieuse et a déchiré les développeurs pour la même chose. Cela est allé dans une mesure où certains des fans ont envoyé des menaces de mort aux développeurs. C’était évidemment inacceptable et les développeurs ont pris des mesures contre ces haineux. Maintenant que Cyberpunk a été reporté au 10 décembre, la saison est ouverte pour les prochains titres AAA Call of Duty Black Ops Cold War et Assassin’s Creed Valhalla. Novembre était censé être un face-à-face entre ces 3 titres mais grâce aux retards du CDPR, tout se résume à Valhalla vs Black Ops Cold War. Il ne serait pas juste de comparer les deux jeux étant donné qu’ils appartiennent à deux genres différents. Mais, compte tenu de leur énorme base de fans et de leur popularité dans le monde, il pourrait y en avoir un qui surpasse l’autre.

Assassin’s Creed Valhalla promet un scénario Viking époustouflant

Assassin’s Creed Valhalla se déroule lors de l’invasion viking de l’Angleterre. Le jeu suit l’histoire d’Eivor qui est un leader viking à la recherche de nouvelles terres à conquérir pour son peuple. Elle est également formée à la manière des Assassins et évidemment, les Templiers seront là pour gâcher les choses pour les Vikings. Les graphismes et le gameplay du jeu sont absolument géniaux. En plus de cela, la capacité 4K 60FPS sur PS5 (mise à l’échelle) et Xbox Series X (native) en fait quelque chose à espérer.

Bien que le jeu ait reçu des réactions négatives de la part des fans pour ses mécanismes de combat. Par exemple, les fans ont remarqué comment le « Spartan Kick » d’Assassin’s Creed Odyssey apparaît également à Valhalla. Certains autres mécanismes étaient également les mêmes, ce qui a déçu certains fans. Néanmoins, c’est toujours un jeu à espérer et sera évidemment un succès compte tenu de l’histoire de la franchise.

Call of Duty Black Ops Cold War offre un gameplay FPS à indice d’octane élevé

D’autre part, Call of Duty Black Ops Cold War se déroule dans les années 80, au plus fort de la guerre froide. L’agent soviétique Perseus est de nouveau actif et prépare quelque chose qui pourrait être potentiellement dévastateur pour les États-Unis. L’équipe de rêve de Russel Adler, Frank Woods, Jason Hudson et Alex Mason se réunit pour tenter de mettre fin à ses projets. Les prouesses visuelles du jeu sont hors du commun, comme le montre une vidéo récente.

Le jeu repoussera les limites de la performance visuelle avec le DLSS de Nvidia et le lancer de rayons de nouvelle génération sur PC. De même, il fonctionnera également à 4K 120FPS sur la PS5 et la Xbox Series X. Ce qui le distingue de Valhalla est le mode multijoueur. Outre la campagne intrigante, les modes multijoueurs de COD ont été l’un des plus gros USP de la franchise. Cela les aidera certainement à surpasser l’AC Valhalla.

De plus, selon le rapport d’un analyste du secteur, Black Ops Cold War se vendra plus que Cyberpunk 2077 et AC Valhalla. Fait intéressant, ce rapport a été publié avant l’annonce du retard du CP 2077. Les chiffres de vente de PS5 s’avéreront également utiles pour augmenter les ventes de BOCW. Sony a récemment annoncé qu’un certain mode Zombies Onslaught serait une exclusivité chronométrée pour PlayStation. Naturellement, les joueurs seront enclins à acheter BOCW comme pour leur PS5 car ils auront accès à du contenu exclusif. De toute évidence, il y a beaucoup de potentiel pour que Black Ops soit le titre AAA de l’année.

Cyberpunk 2077 ne sera pas éligible pour le prix GOTY de cette année

Ensuite, il y a le prix GOTY à penser. L’hôte des Game Awards, Geoff Keighley, a récemment annoncé que le CP 2077 ne serait pas éligible pour le prix GOTY de cette année en raison de son retard. Bien qu’il puisse y avoir une certaine confusion sur les critères d’éligibilité, c’est toujours une énorme perte pour le CP 2077. Cela a mis AC Valhalla et Black Ops Cold War est une position beaucoup plus forte pour remporter le prix. Valhalla et BOCW sont des titres très prometteurs, mais qui font partie d’une très ancienne franchise. En revanche, CP 2077 est un concept totalement différent qui promet une expérience unique. Hélas, ce sera Valhalla ou BOCW qui remportera la victoire.

Pour le moment, Black Ops Cold War est dans une position légèrement meilleure que AC Valhalla. Finalement, ce mois sera le facteur décisif pour la bataille des ventes PS5 contre Xbox Series X et Valhalla contre BOCW.

