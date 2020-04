Assassin’s Creed Valhalla propose des combats de rap Viking jouables. Oui vraiment

Si vous pensiez qu’aujourd’hui allait être autre chose que Assassin’s Creed jour, détrompez-vous. Le nouveau jeu centré sur Viking d’Ubisoft domine la conversation avec des détails émergeant de tous les coins d’Internet (et nous n’avons même pas encore vu de gameplay!). Peut-être que l’une des caractéristiques les plus curieuses qui se dégage Assassin’s Creed Valhalla le dévoilement se présente sous la forme d’une mention clignotante et vous manquerez des batailles de rap Viking. Oui, vous avez bien lu, et oui, c’est tout à fait exact historiquement.

Site Web d’Ubisoft pour Assassin’s Creed Valhalla bullet-points toutes les grandes fonctionnalités attendues, des choses comme « Lead Epic Raids » et « Visceral Combat » prennent la première place, suivies de détails sur l’écriture de votre propre « saga Viking », la croissance de votre colonie et la création d’un raider personnalisé pour une unique expérience en ligne partageable. Et puis, caché au bas de la page, se trouve un paragraphe sur les activités auxquelles vous pouvez participer.

Naviguez à travers la mer du Nord glacée pour découvrir et conquérir les royaumes brisés d’Angleterre. Plongez-vous dans des activités comme la chasse, la pêche, les dés et les jeux à boire, ou participez à des compétitions nordiques traditionnelles comme le flyting – ou, comme il est mieux connu, des rivaux dévastateurs verbaux à travers l’art de la bataille de rap Viking.

Verbatim, directement sur le site d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla: «Viking rap battle». Historiquement, il était connu sous le nom de «vol», qui est une rafale d’insultes échangées en vers. C’est une querelle, un duel rythmique d’esprit verbal. C’est une bataille de rap viking. Et oui, avec toutes les autres activités RPG attendues de l’ère nordique – chasse, pêche, dés et boisson – les batailles de rap Viking seront jouables d’une manière ou d’une autre.

Cette représentation des Vikings provient directement de la recherche historique, conseillée par l’historien Thierry Noël. Noël dit qu’il y a un grand écart entre la «réalité de la société nordique» et la façon dont la plupart des gens voient le «viking téméraire». Noël a expliqué: «Ils étaient une société fascinante en termes de culture et assez équitable dans la façon dont ils traitaient les femmes, qui avaient des droits importants à l’époque. C’était certainement en contradiction avec l’image commune que nous avons des Vikings. »

Même avec la révélation du gameplay qui ne devrait pas arriver avant la semaine prochaine le 7 mai avec la vitrine Inside Xbox, nous recevons beaucoup de détails sur le nouveau Assassin’s Creed aujourd’hui, y compris la bande-annonce confirmant le lancement de vacances entre générations 2020 et des détails sur le règlement Viking que vous appellerez chez vous. Il y a aussi quelques détails de première apparence sur les mécanismes de RPG que vous rencontrerez lorsque vous pillerez, pillerez, attaquerez, et oui, insultez verbalement votre chemin à travers l’Angleterre au Moyen Âge.

Assassin’s Creed Valhalla publie Holiday 2020 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC via Epic Games Store.

