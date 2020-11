Assassin’s Creed Valhalla n’a pas de quêtes secondaires car Eivor est un peu idiot

in

En fonction de la façon dont vous les définissez, Assassin’s Creed Valhalla n’a pas vraiment de quêtes secondaires traditionnelles. Il y a des activités secondaires, et beaucoup d’entre elles, mais pas le genre de longue diversion du scénario principal que les joueurs d’Assassin’s Creed ont normalement rencontrés dans les jeux en monde ouvert quasi historiques d’Ubisoft. La raison? C’est parce que le protagoniste Eivor n’est pas vraiment un héros.

Dans une interview avec Gamasutra, le directeur narratif de Valhalla Darby McDevitt et le directeur du jeu Eric Baptizat ont expliqué pourquoi Ubisoft avait abandonné le modèle de quête secondaire pour cette sortie Assassin’s Creed. Cela se résume au fait qu’Eivor, en tant qu’invahisseur viking en Angleterre, est un type de personnage différent de celui d’Origins Bayek ou d’Odyssey Kassandra ou Alexios.

«Dans la plupart des RPG, le joueur incarne le rôle d’un héros, généralement quelqu’un qui est originaire du pays qu’il explore, et qui a un rôle positif à jouer dans ce monde – un héros, un mercenaire, un shérif, etc., »Expliquent les développeurs d’Ubisoft. «Dans Assassin’s Creed Valhalla, aucune hypothèse de ce genre ne peut être faite sur notre personnage principal.»

Les développeurs continuent: «Vous incarnez Eivor, un envahisseur viking en Angleterre qui ne souhaite que s’installer quelque part et faire des alliances pour assurer la prospérité de son clan. Donc, aux yeux de la population majoritaire d’Angleterre, vous êtes l’ennemi, ou à tout le moins profondément importun.

Cela signifie que pour Eivor, l’idée de faire des « quêtes secondaires » n’a pas de sens ou est absurde – votre objectif est uniquement de gratter une colonie et de survivre, et ne peut donc pas être préoccupé par le bien-être général des personnes autour de vous. , du moins lorsqu’ils ne font pas partie de votre clan et contribuent activement à la survie de Ravensthorpe.

Une fois qu’Eivor a établi une base d’opérations en Angleterre, vous pouvez ensuite vous rendre dans les différents comtés voisins, qui, selon les développeurs, ont été construits pour être leurs propres scénarios autonomes. Lorsque vous ne faites pas activement progresser ces récits, vous pouvez rechercher des objets de collection, jouer à Orlog ou participer à des «événements mondiaux».

Ce sont «de petits petits moments narratifs qui attirent immédiatement l’attention du joueur, mais qui ne sont pas suivis», disent les développeurs. « Si le joueur n’est pas intéressé par l’événement, il peut s’en aller et il n’y aura rien d’autre qu’un point sur la carte pour lui rappeler qu’il existe. »

Même sans quêtes secondaires complètes, il reste encore beaucoup à faire dans Assassin’s Creed Valhalla. C’est un jeu assez long, vous voudrez peut-être consulter notre guide du débutant Assassin’s Creed Valhalla si vous ne faites que commencer votre aventure. Nous avons également mis au point un guide de romance Assassin’s Creed Valhalla et un guide pour trouver les animaux légendaires d’Assassin’s Creed Valhalla.

