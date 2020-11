Assassin’s Creed Valhalla: Les meilleurs œufs de Pâques que vous avez peut-être manqués

Ce qui est vraiment intéressant, c’est que vous êtes en fait capable de vous agenouiller près de ce feu et de restaurer votre énergie. C’est assez impressionnant que le Valhalla l’équipe s’est efforcée de rendre hommage à l’un des Âmes sombres‘définissant la mécanique lorsque la conception du feu de joie seule a fait leur cri fort et clair.

bêtes fantastiques et où les trouver

Un des ValhallaLes quêtes de vous emmènent dans la ville de Ravensthorpe où vous devez collecter des pages éparpillées d’un livre. Pour être honnête, ce n’est pas exactement l’une des activités les plus excitantes du jeu.

Cependant, le gain de la quête est quelque peu amplifié par la révélation que le livre lui-même s’appelle «Les poissons fantastiques et où les trouver». C’est un clin d’œil évident (mais apprécié) au Harry Potter séries de livres et spin-off, bêtes fantastiques et où les trouver. Croyez-le ou non, ce n’est peut-être même pas le meilleur du jeu Harry Potter Œuf de Pâques…

Les horcruxes de Harry Potter

Dans le quartier londonien de Valhalla, il y a une cabane gardée par un serpent. Si vous battez le serpent et entrez dans la cabine, vous trouverez un morceau de papier appelé « Liste étrange », qui contient les mots « Journal, Bague, Médaillon, Coupe, Diadème, Serpent et ??? ». Cette liste étrange semble certainement faire écho à la collection d’horcruxes de Voldemort, les points d’interrogation étant un substitut à Harry.

Mieux encore, vous trouverez une tasse, un collier, un livre, une tiare et une baguette à l’intérieur de la cabine, qui (avec le serpent gardien) semblent suggérer que cette cabine sert également de cachette de Voldemort dans le monde de Valhalla.

