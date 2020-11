Assassin’s Creed Valhalla, les heures de sortie et les détails de pré-chargement révélés

Ubisoft a apporté les derniers détails sur les heures de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla, donc si vous voulez jouer aux derniers jeux en monde ouvert à la seconde où ils sont disponibles, nous avons cette information. C’est un peu plus compliqué que vous ne le pensez, car chaque plate-forme – y compris plusieurs lanceurs PC – a son propre déploiement séparé.

Sur Ubisoft Connect – le lanceur Uplay nouvellement renommé – vous pourrez jouer le 9 novembre à 21h00 PST, ou le 10 novembre à 00h01 EST. En Europe et au Moyen-Orient, le jeu sera disponible le 9 novembre à 23h00 UTC ou le 10 novembre à 00h01 CET. En Asie et en Océanie, le jeu sera lancé le 10 novembre à 00h01 AEDT.

Les choses sont plus simples (mais plus tard) sur Epic Games Store, où nous avons une seule heure de sortie mondiale: le 10 novembre à 8h00 PST / 11h00 EST / 16h00 UTC / 17h00 CET, ou le 11 novembre à 15h00 AEDT. Les préchargements sont maintenant disponibles sur les deux plates-formes PC et vous envisagez un téléchargement d’environ 45 Go.

Oh, et pour nos amis sur d’autres plates-formes, Assassin’s Creed Valhalla se débloquera à minuit, heure locale, peu importe où vous vous trouvez dans le monde sur les consoles Xbox et PlayStation, et sur Stadia.

Quatre jours avant le lancement! Assassin’s Creed Valhalla pré-chargement et heures de lancement 👇 # AssassinsCreed pic.twitter.com/GgQitWNdlp – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 6 novembre 2020

Alors que nous comptons jusqu’à la date de sortie d’Assassin’s Creed Valhalla, vous pouvez suivre ce lien pour en savoir plus sur ce à quoi vous attendre du jeu.