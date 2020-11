Assassin’s Creed Valhalla: «Laisser l’animus choisir» est-il l’option canonique du genre?

Cependant, tôt Assassin’s Creed Valhalla les joueurs ont déjà découvert un troisième choix surprenant qui s’offrait aux joueurs dès le départ: «Laissez l’Animus choisir».

Alors qu’Ubisoft avait précédemment déclaré que Valhalla offrirait une telle option, ce qui a vraiment attiré l’attention des gens, c’est lorsqu’ils se sont rendu compte que le jeu semble en fait par défaut sur cette sélection. Valhalla Le directeur narratif Darby McDevitt n’a fait qu’approfondir le mystère de la troisième option en expliquant via Twitter comment le jeu décide si vous jouez ou non à la version masculine ou féminine d’Eivor lorsque vous optez pour cette sélection:

Hey AtA, vous avez mal transcrit le texte, et cela conduit à une certaine confusion. L’animus choisit le sexe en fonction de la force de MEMORY, pas de la force du personnage. – Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) 13 octobre 2020

Toutes ces informations ont laissé les fans avec des questions soudainement beaucoup plus compliquées quant à savoir si «Male Eivor», «Female Eivor» ou «Let the Animus Choose» est la manière canonique de jouer au jeu.

La réponse à cette question est tout aussi compliquée, mais les premiers spoilers et la propre expérience de notre critique avec le jeu semblent fortement suggérer que l’option « Laisser l’Animus choisir » n’est pas seulement la manière narrativement concise de jouer au jeu, mais que les détails sur la manière cette option fonctionne légèrement contredisant la déclaration précédente d’Ubisoft selon laquelle Valhalla offre une expérience narrative «séparée, mais égale» pour Eivor, tant féminine que masculine.

Pour être clair, ce sujet est ouvert à la fois aux interprétations du joueur et aux ambiguïtés intégrées à l’histoire. Cependant, une interprétation très, très basique de l’histoire du jeu qui semble être la plus populaire pour le moment suggère fortement que l’avatar féminin Eivor ressemble plus étroitement à la représentation physique du personnage tel qu’il est né et qu’Eivor est un Sage pour le Norse God Odin (qui apparaît dans le jeu lors de certaines séquences et ressemble à la version masculine d’Eivor pour ceux qui ont choisi l’option «Laissez l’animus choisir»). En d’autres termes, certains font valoir que la version masculine d’Eivor est vraiment l’incarnation de l’esprit d’Odin qui réside dans la version féminine d’Eivor.